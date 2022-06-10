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六架F-16由夏威夷返國 我方飛官也參與

聯合報／ 記者程嘉文╱即時報導
飛抵花蓮的6804號F-16B。圖/讀者提供
飛抵花蓮的6804號F-16B。圖/讀者提供

配合F-16V（F-16AM/BM）性能提升計畫，空軍駐美的F-16A/B機隊，必須返台進廠實施構改。第一批飛機6架，已於今天下午飛抵花蓮空軍基地。與1997年交機，以及去年部分飛機調度不同的是，這次共有4位國軍飛行員參與，其中包括駕駛單座的F-16A戰機。

我國當年採購F-16A/B時，也創設將部分飛機留在美國進行訓練的制度。其中包括2架在加州愛德華基地，主要擔任技術與戰術開發，後來也成為F-16V改良案的原型機。其他飛機部署在亞利桑那州的路克空軍基地，編成美國空軍21戰鬥機中隊，國軍定期派飛官赴美進行專精訓練。由於亞利桑那州的空域廣闊晴朗，又可與美軍其他機種進行對抗操演，因此很適合訓練。

目前路克基地共有11架F-16A/B，這次全部飛返台灣進行構改。美國時間6月6日，機隊降落夏威夷檀香山時，一架F-16A因為鼻輪故障無法放下，迫降時機鼻雷達罩磨地損壞，因此登上媒體。

消息人士指出，除了待修的這架飛機外，另10架F-16將分兩批返台。原本第一批6架預計將於中原標準時間明天晚間飛抵台灣，但因迫降事故引發關注，決定提前一天出發，今天（10日）下午就飛抵花蓮。儘管如此，仍有不少航空迷打聽到消息，到機場附近拍攝F-16降落。

第一批返台的6架飛機，包括5架單座F-16A與1架雙座F-16B，機號分別為6602、6620、6669、6679、6715與6804。他們在前一段行程（路克至夏威夷）中，仍然保持美軍標準塗裝，但從夏威夷飛回台灣，已經換上國軍序號與青天白日國徽。

由檀香山直飛台北，以華航CI001班機而言，約需10.5小時。不過F-16的航程不足以直飛，須由加油機伴隨，沿途進行空中加油，預估時間在11~12小時左右，空中加油可能超過10趟。

據了解，在我方爭取下，這次共有4位國軍飛官參與，將飛機從美國飛回台灣的任務。航空迷拍攝到的照片也顯示，部分駕駛員飛行服肩膀上，是國軍的梅花軍階章。

F-16性能提升計畫將於明年結案，此次11架F-16A/B返台，將以約略等同數量的F-16AM/BM赴美接替。此外配合路克基地的美軍換裝，未來國軍F-16駐美訓練基地，將改至同在亞利桑那州的土桑。

在路克基地拍攝到的國軍駐美F-16A，這架美軍序號93-0771的飛機，國軍序號是6670，目前應該仍在檀香山。圖/Johathan Navarro提供
在路克基地拍攝到的國軍駐美F-16A，這架美軍序號93-0771的飛機，國軍序號是6670，目前應該仍在檀香山。圖/Johathan Navarro提供
編號93-0817（國軍序號6716）的F-16A戰機，因為鼻輪故障無法放下，6日迫降在檀香山國際機場。圖／網友提供
編號93-0817（國軍序號6716）的F-16A戰機，因為鼻輪故障無法放下，6日迫降在檀香山國際機場。圖／網友提供

F-16 國軍 空軍 美國

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