影／《軍情站》防空最東線 綠島鷹式飛彈陣地首曝光

臺灣飛彈密度在世界名列前茅，除了現有主力的愛國者三型、天弓三型、愛國者二型防空飛彈。在低空以及野戰的防空系統，還有天兵系統的麻雀飛彈、陸射劍一、復仇者與刺針飛彈、甚至即將服役的陸射劍二等。不過空軍有一款低空防禦飛彈，已默默守護領空五十年餘，那就是外型十分粗壯暴力的鷹式飛彈系統。

鷹式飛彈在1960年代被大量採用，在防空飛彈剛萌芽的時代，是搭配勝利女神系列飛彈做高低空防禦的搭配。國軍在1959年接收首批勝利女神飛彈，至1996年全部除役。略晚服役的鷹式飛彈，在1995年升級換裝第五代系統，在主力防空飛彈都已數代更迭，鷹式飛彈仍持續服役至今，可見其系統的可靠和設計的完備。

屬於半主動雷達導引的鷹式飛彈，在第五代系統已精簡部署單位，由射控指揮車、對空搜索雷達、照明雷達車與基本3部飛彈發射車組成。由戰管或搜索雷達獲得目標後，再由照明雷達進行鎖定發射飛彈。不同於主動雷達導引的防空飛彈，鷹式飛彈發射後是持續接收照明雷達的訊號追瞄目標。雖然造價相對較低，但一次僅能鎖定一個目標，和較易被電子反制是其缺點，不過這缺點在2018年共機持續繞島巡航時，卻派上用場。據了解當時將服役已久的鷹式飛彈以突擊排方式前推至綠島部署，針對共機繞島靠近時刻意開啟照明雷達，觸發繞島共機上的飛彈預警裝置，警告不可跨越雷池一步，從事後也證實了當年的決策收到了十分正面的效果。

但隨著空軍愛三系統與東部弓三系統的涵蓋完備，以及首次接受電子媒體採訪綠島的飛彈陣地，也代表著鷹式飛彈在不久的將來將要卸下短程防空的重任。但對比現今飛彈系統幾乎放棄固定陣地改採機動部署，鷹式飛彈設計之初即採野戰部署的型態，可見良好的設計思維都將被代代傳承。