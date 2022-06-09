影／《軍情站》東岸軍演守護者 直擊空軍綠島氣象分隊

每年六、七月適逢國軍各項重大演訓，繼5月底海空軍實施精準武器實彈射擊後，6月在九棚地區將要進行一連串雷霆(多管火箭射擊)、神弓(野戰防空飛彈射擊)、天馬(反裝甲飛彈射擊)、神鷹(直升機實彈射擊)等操演。精準武器射擊在天候變化的掌握對於任務能否順遂完成至關重要。

因此離操演區最近，位在綠島的空軍氣象聯隊綠島分隊就擔任了戰演訓氣象測報的重大任務。除了一般常見的地面觀測、氣象雷達；探空氣球的施放更可以獲得垂直各空層的氣象觀測資料，對於執行演訓的戰轟機，是更不可或缺的飛安訊息。

此外，由於軍方戰演訓任務需要的是果斷的判斷，因此氣象聯隊提供的資料，比一般民間氣象服務更為即時與詳細，同時也不使用降雨機率50%型態的機率預報，僅提供幾時幾分天氣有何變化的精準預報。因此氣象聯隊的測報、預報作業，在專業與抗壓性，會比民間的氣象服務更有挑戰。