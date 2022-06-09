南韓媒體指韓廠洩密我國 藍委：潛艦國造不要好大喜功

南韓朝鮮日報7日報導，南韓張保皋級潛艦部分技術，疑似遭參與台灣潛艦國造計畫的南韓造船相關企業外洩給台灣國際造船公司。對此，台船昨晚發聲明，「本案為自行設計，沒抄襲他國潛艦技術，也未有獲得國外潛艦技術資料」。國民黨外交及國防委員會立委馬文君表示，潛艦國造大家都希望可以完成，但應該務實一步一步做，不要好大喜功，關於韓廠疑似洩密，除了南韓要調查，我國政府也要取得相關資訊。

馬文君指出，潛艦國造的所有技術，中間有沒有涉及國家機密及不可輸出問題，都要進行考量，現在南韓已經啟動調查，我國也要特別注意，「來幫我們的到底是不是專業」。

馬文君也說，此事涉及問題，凸顯潛艦國造內部已經有些狀況，政府不能說為了國防自主，就什麼都可以，若已經產生問題，卻找很多藉口往外推，「非常不可取」，真的要聽取專業意見，把潛艦國造做好。

民眾黨立委張其祿表示，潛艦國造總體預算龐大，到底能不能如期、如質完成，執政黨應該要清楚對國人交代，且過去很多軍事採購爆發弊案，過程始終是大黑箱，此事涉及的洩密及抄襲問題，台、韓雙方可能各說各話，「就看證據說話」。

時代力量立委邱顯智表示，潛艦國造如今傳出洩密爭議，若未及時釐清，恐造成國外技術顧問被召回，讓潛艦國造因難度提高而延宕。時力支持國防國造來打動國防經濟，因此更希望國防部盡力釐清真相，避免因相關爭議而犧牲台灣信譽，進而影響重大國防戰力的提升。

民進黨外交及國防委員會立委趙天麟表示，支持台船的說法，台灣潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，也沒有採用其設計藍圖，而先前調閱相關機密資料的過程中，雖有韓方人員進行技術說明，但沒有如南韓媒體報導洩密、抄襲等情況發生。