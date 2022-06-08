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銳鳶無人機失事率高 立委建議發展符合作戰需求無人機
立委馬文君今天在臉書發文，從俄烏戰爭無人機運用看國軍強化無人機「不對稱作戰」，國軍的銳鳶無人機還在服役中就摔毀二分之一的數量，以及號稱攜彈只是個簡單改裝的「騰雲號」，已花費百億元不能符合作戰需求，這種「做轎車就要從腳踏車學起」的思維一定要轉變。
馬文君說，台灣現有的軟硬實力，不論中科院或是軍備局，國軍真正具備的無疑是製造彈藥的實力，而非製造各款「拼裝版」無人機。從這次烏克蘭的實戰中，具備「遊蕩彈藥」結合了無人機的飛行特性，發揮阻敵、殲敵的實績，加速技轉無人機載台並自製「遊蕩彈藥」，才是國軍快速建立戰力並落實戰時自立的不二法門。
對於結合「遊蕩彈藥」無人機特性和傳統直接或間接火力支援系統的動能酬載(Kinetic payloads）來比較；這類型無人機相對可以因應戰場情境變化多種不同的型式，也因應不同的戰場需求，從續航力較佳的定翼機設計，到機動性高、設計簡單、垂直起降和在滯空飛行（hover）的四旋翼設計，對於台海作戰各式運用上的彈性就不言可喻了。
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