快訊

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

鏡頭前的「戰地共鳴」：專訪普立茲攝影獎得主

【早晨財經速解讀】00878買盤效應成分股變投信大買超 通膨拉警報今晚將失控？

中科院九鵬基地測試2飛彈 軍事迷研判是天劍二防空飛彈

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
中科院安排昨天起4天在中科院九鵬基地實彈射擊，今天上午陰雨綿綿，8時19分起由基地東方及東北方發射發射2枚飛彈。圖／臉書台灣西南空域粉專提供
中科院安排昨天起4天在中科院九鵬基地實彈射擊，今天上午陰雨綿綿，8時19分起由基地東方及東北方發射發射2枚飛彈。圖／臉書台灣西南空域粉專提供

中科院近年在東南部海域密集試射各型飛彈，日前因科技部短期科研火箭發射場借地爭議，已有月餘未試射，表定昨天起4天在中科院九鵬基地實彈射擊，今天上午陰雨綿綿，8時19分起由基地東方及東北方發射發射2枚飛彈，當地居民都能感受到震撼聲響，很快消失在天際，軍事迷研判是天劍二型防空飛彈；軍方照例請大家支持國防，不予評論。

根據漁業署公布的射擊通報，中科院昨天起4天在中科院九鵬基地射擊實彈，彈道高度為0至25000呎，與過去無限高的彈種不同，旭海村昨晚有廣播提醒演訓消息，軍事迷一早在海邊等待發射瞬間。

中科院之前密集測試彈道高度無限高的雄二e增程和天弓三型遠程飛彈，今早發射的2枚飛彈，高度限制為0至25000呎，軍事迷研判是中科院研發的地對空天劍二型防空飛彈，每輛發射車攜帶4枚，發射架可在卡車底盤上旋轉，讓飛彈朝向敵機來襲方向發射，搭配蜂眼雷達，射程最大可達60公里。

當地的牡丹鄉牡丹村部落會議主席潘勳鶴說，居民支持國防，也希望軍方以同樣尊重態度對待受演訓干擾的村落和漁民，修改睦鄰工作要點，訂定符合民眾需求的適當項目，包括生活扶助、社會福利措施、房屋修繕、禁漁補償、產業發展等。

飛彈 中科院 漁民

延伸閱讀

尹錫悅就任後3度遭北韓挑釁 韓美發射相應飛彈

不甘示弱！韓美也試射8枚飛彈 射向不同目標威懾北韓

獨／反制我雄二E飛彈 共軍福建加建巨大要道點防空陣地

空軍新「地對空UHF通信無線電機」今年11月交裝第一批

相關新聞

我潛艦國造…韓抓技術洩密 台船否認抄襲

南韓朝鮮日報七日報導，南韓張保皋級潛艦部分技術，疑似遭參與台灣潛艦國造計畫的南韓造船相關企業外洩給台灣國際造船公司，南韓...

新聞幕後／台潛艦構型 與韓無關

來台協助潛艦國造的韓方人員遭到韓國司法調查，讓台灣的潛艦國造工程出現變數。這批韓方潛艦技術人員原本在台低調工作一段時間，...

外交部：拜登政府正式通知 價值1.2億美元對台軍售案

外交部今表示，已收到美國政府正式通知，對台灣出售價值1.2億美元海軍艦艇零附件及相關技術支援。

無人機技術迅速崛起 國軍如何升級面對中共威脅？

之前亞塞拜然與亞美尼亞的衝突中，無人機初試啼聲，受到世人的矚目。這一次的俄烏戰爭，無人機更進一步創下豐碩的戰果，無庸置疑已是未來戰場上的關鍵武器。台灣過去的無人機發展頗為緩慢，但受此刺激，已決心加快腳步推動研發工作。

寰宇韜略／美學者質疑拜登「防衛台灣說」 籲應考慮軍事以外策略

美國總統拜登防衛台灣說法，引起美國學者不少質疑，因為隨著中國大陸軍事實力的提升，美國已逐漸喪失全面的優勢。美國學者歐漢龍（Michael E. O'Hanlon）在布魯金斯研究所發表評論，他認為，中共很可能會對台灣採取潛艦封鎖，美國現在要承諾完全有效的防衛台灣，可能會力有未逮，美國對台灣遭到攻擊，當然要戰略清晰，但應該考慮軍事手段之外的策略，包括外交、經濟等。

美再宣布對台軍售1.2億美元海軍艦艇零附件

美國政府於美東時間八日正式通知，對台灣出售價值一億二千萬美元海軍艦艇零附件及相關技術支援，可望一個月後生效；這是美國拜登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。