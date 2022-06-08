中科院九鵬基地測試2飛彈 軍事迷研判是天劍二防空飛彈
中科院近年在東南部海域密集試射各型飛彈，日前因科技部短期科研火箭發射場借地爭議，已有月餘未試射，表定昨天起4天在中科院九鵬基地實彈射擊，今天上午陰雨綿綿，8時19分起由基地東方及東北方發射發射2枚飛彈，當地居民都能感受到震撼聲響，很快消失在天際，軍事迷研判是天劍二型防空飛彈；軍方照例請大家支持國防，不予評論。
根據漁業署公布的射擊通報，中科院昨天起4天在中科院九鵬基地射擊實彈，彈道高度為0至25000呎，與過去無限高的彈種不同，旭海村昨晚有廣播提醒演訓消息，軍事迷一早在海邊等待發射瞬間。
中科院之前密集測試彈道高度無限高的雄二e增程和天弓三型遠程飛彈，今早發射的2枚飛彈，高度限制為0至25000呎，軍事迷研判是中科院研發的地對空天劍二型防空飛彈，每輛發射車攜帶4枚，發射架可在卡車底盤上旋轉，讓飛彈朝向敵機來襲方向發射，搭配蜂眼雷達，射程最大可達60公里。
當地的牡丹鄉牡丹村部落會議主席潘勳鶴說，居民支持國防，也希望軍方以同樣尊重態度對待受演訓干擾的村落和漁民，修改睦鄰工作要點，訂定符合民眾需求的適當項目，包括生活扶助、社會福利措施、房屋修繕、禁漁補償、產業發展等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言