飛官徐大鈞今羽化成仙 父戴兒最愛「空軍官校」帽送別

空軍少尉學官徐大鈞上月31日駕駛AT-3教練機單飛，不幸在高雄岡山區田厝一路附近失事殉職，今頭七火化，羽化成仙！徐大鈞父母強忍白髮人送黑髮人的悲痛，徐父戴著兒子最喜歡的「空軍官校」帽受訪，將兒子殉職化為大愛，他說飛行員培養不易，盼外界勿將壓力灌注在空軍上，應多一點鼓勵！

不幸殉職的飛官徐大鈞遺體今天下午2時許，移靈至市立殯儀館後，進行火化，徐大鈞的父母以及妹妹陪同他走最後一程，父母和妹妹哭紅雙眼，火化過程，父母未參與，坐在一旁咖啡廳靜靜等候。

原本軍方對媒體表達家屬不願受打擾，徐大鈞父親徐百山見媒體在旁等候，主動趨前受訪，頭上戴著「空軍官校」的徐父說，那天整理大鈞寢室時，剛好看到帽子，因為同學說，「大鈞在學校都戴著這頂」，所以當下他就拿帽子戴了一下，覺得很合，所以就戴著它。

徐父透露，因大鈞的祖父是飛行員，從小大鈞受到這樣的影響，從預校走這條路到現在，因為家裡父親是空軍，兒子也是空軍，只有他不是軍人，各界勿給軍方太大壓力。