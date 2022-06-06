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飛官徐大鈞今羽化成仙 父戴兒最愛「空軍官校」帽送別

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞今羽化成仙，徐父徐百山戴著兒子最喜歡的「空軍官校」帽送別。記者石秀華／攝影
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞今羽化成仙，徐父徐百山戴著兒子最喜歡的「空軍官校」帽送別。記者石秀華／攝影

空軍少尉學官徐大鈞上月31日駕駛AT-3教練機單飛，不幸在高雄岡山區田厝一路附近失事殉職，今頭七火化，羽化成仙！徐大鈞父母強忍白髮人送黑髮人的悲痛，徐父戴著兒子最喜歡的「空軍官校」帽受訪，將兒子殉職化為大愛，他說飛行員培養不易，盼外界勿將壓力灌注在空軍上，應多一點鼓勵！

不幸殉職的飛官徐大鈞遺體今天下午2時許，移靈至市立殯儀館後，進行火化，徐大鈞的父母以及妹妹陪同他走最後一程，父母和妹妹哭紅雙眼，火化過程，父母未參與，坐在一旁咖啡廳靜靜等候。

原本軍方對媒體表達家屬不願受打擾，徐大鈞父親徐百山見媒體在旁等候，主動趨前受訪，頭上戴著「空軍官校」的徐父說，那天整理大鈞寢室時，剛好看到帽子，因為同學說，「大鈞在學校都戴著這頂」，所以當下他就拿帽子戴了一下，覺得很合，所以就戴著它。

徐父透露，因大鈞的祖父是飛行員，從小大鈞受到這樣的影響，從預校走這條路到現在，因為家裡父親是空軍，兒子也是空軍，只有他不是軍人，各界勿給軍方太大壓力。

對於軍方處理兒子後事，徐父說，這次真的是所有後面的事情處理的謝謝空軍司令部和官校這裡，全力協助，團隊非常專業、熱誠，讓他非常感動，希望社會各界不要再把壓力都灌注在空軍上，讓空軍能好好讓同學盡快回到飛行線上，趕快完成受訓、飛行訓練。

徐家一家感情和樂，圖為徐大鈞爺爺90歲大壽時，徐大鈞（右）扶著爺爺進入餐廳就坐。圖／徐百山提供
徐家一家感情和樂，圖為徐大鈞爺爺90歲大壽時，徐大鈞（右）扶著爺爺進入餐廳就坐。圖／徐百山提供
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞遺體今天下午進行火化，徐大鈞的父母以及妹妹陪同他走最後一程。記者石秀華／攝影
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞遺體今天下午進行火化，徐大鈞的父母以及妹妹陪同他走最後一程。記者石秀華／攝影
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞，從小受當飛官的爺爺影響從軍當飛官，祖孫感情濃，圖為徐大鈞爺爺90歲大壽時，一家慶生的和樂畫面。圖／徐百山提供
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞，從小受當飛官的爺爺影響從軍當飛官，祖孫感情濃，圖為徐大鈞爺爺90歲大壽時，一家慶生的和樂畫面。圖／徐百山提供
徐家一家感情和樂，圖為徐大鈞爺爺90歲大壽時，徐大鈞的妹妹、徐大鈞和堂姐（由右至左）開心替爺爺慶生。圖／徐百山提供
徐家一家感情和樂，圖為徐大鈞爺爺90歲大壽時，徐大鈞的妹妹、徐大鈞和堂姐（由右至左）開心替爺爺慶生。圖／徐百山提供

空軍 徐大鈞 父母

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