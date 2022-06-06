共軍反巡弋飛彈部署遭曝光 蘇紫雲：俄烏戰爭副產品

共軍截堵我「雄昇」巡弋飛彈的防空部署在商用衛星照上曝光，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲上午認為，這是俄烏戰爭的副產品，因為俄國入侵烏克蘭後，Google將所屬衛星照上俄羅斯、中共軍事設施的「馬賽克」拿掉，民間因此可發現更多共軍軍事基地的配置，這是國際大型公司對反威權的努力。

本報記者檢視最新版的Google Earth商用衛星地圖發現，共軍在對台進攻所使用的漳州、福州機場周邊山頭，突然出現新建規模明顯巨大的點防空陣地，陣地布局構型前所未見，部署號稱能夠反制巡弋飛彈的紅旗六號彈砲合一系統，陣地規模並由原僅的一個營，提升為兩個營。

蘇紫雲今天接受民視新聞訪問表示，根據Google Earthe公開的衛星地圖，中國解放軍在福建福州機場、以及漳州機場周邊的山頭，新建大型的防空基地，軍事專家推估，就是針對台灣巡弋飛彈所做的防禦措施。

蘇紫雲表示，目前曝光的基地只是其中一部分，裡頭是中國大陸中程防空系統，應該是部署中共自產的紅旗六加機砲系統，除對機場做保護，也對我方飛彈的飛行航道，進行攔截，掩護後方包括中部戰區的軍事設施。

蘇紫雲認為，共軍的部署不僅針對中華民國台灣的反制裝備，也針對讓共軍感受到威脅的來源，包括美軍的AGM-158巡弋飛彈。他說，中共有兩大防空區，一是在天津與北京之間的津京區，另一個則是東部戰區一帶，未來防空系統設置勢將更為密集。

他表示，共軍防空陣地曝光也是俄烏戰爭的副產品，因為俄國入侵烏克蘭後，Google將所屬衛星照上俄羅斯軍事設施的「馬賽克」拿掉，中國大陸軍事設施也比照辦理，民間因此可發現更多共軍軍事基地的配置，這是國際大型公司對反威權的努力。