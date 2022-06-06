蔡英文慰問殉職飛官徐大鈞家屬 指示徹底釐清事故原因
空軍少尉徐大鈞在5月31日駕駛AT-3教練機殉職，蔡英文總統今天上午前往高雄岡山基地聽取「0531專案進度簡報」，並探視慰問徐大鈞的家屬。包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正及空軍司令劉任遠等皆陪同出席。
總統府指出，蔡總統抵達岡山基地後首先聽取「0531專案進度簡報」，瞭解失事調查進度，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。
隨後，蔡總統慰問飛官家屬，蔡總統對徐大鈞不幸殉職深感不捨，除向家屬深致關切之意，並希望家屬們務必保重身體。由於徐大鈞的祖父也曾是空軍飛官並擔任新竹基地11飛行大隊大隊長，徐大鈞的父親現場亦提供許多建言；蔡總統則請國防部深入研究，期盼在釐清事故原因之際，亦能持續檢討精進國軍軍校教育之實務訓練。
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