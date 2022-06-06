獨/反制我雄二E飛彈 共軍福建加建巨大要道點防空陣地

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍在福州機場附近興建大型點防空陣地，研判試圖反制巡弋飛彈進襲内陸。圖/取自Google Earth
共軍在福州機場附近興建大型點防空陣地，研判試圖反制巡弋飛彈進襲内陸。圖/取自Google Earth

我國通過「海空戰力提升計畫採購特別預算」，將增購「雄昇」攻陸巡弋飛彈系統，並公開宣示其戰備用途，將擴展瞄準共軍軍事設施如主力機場。共軍近期被發現採取「反制措施」，分別在福建省巡弋飛彈進襲的必要途徑，於漳州機場、福州機場山頭，興建點防空陣地，規模於商用衛星照上顯得相當巨大，意圖截堵我雄昇飛彈和萬劍遙攻飛彈突防深入內陸，並攻擊機場。

對此，國防部5日表示，針對共軍軍事動態發展，國防部均能適切掌握，並以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，適切應對處置。而國軍運用聯合情監偵機制，掌握區域周邊動態，先期防範突發狀況，確維國家安全。

國防部在公開資料宣示，增購空射機動的萬劍飛彈與陸射機動的雄昇飛彈，是為打擊敵關鍵目標與作戰重心，遲滯敵攻勢行動。「萬劍」部署於北中南部地區重要機場，「雄昇」則將部署台灣本島南北部地區。而雄昇就是雄二E「攻陸巡弋飛彈」，增購部分預定一百一十四年完成生產交運。

據悉，次音速的雄昇飛彈系統在台已服役廿年，透過「海空戰力提升計畫採購特別預算」所採購者，屬於「雄隼專案」的增程型，不但彈頭的酬載量增加，破壞力提升，據信射程由原先六百公里提升至九百公里，主要精準攻擊共軍主要機場，納入攻擊範圍的福建、廣東軍用機場數量，將可提升一倍。

但本報檢視最新版的GOOGLE EARTH商用衛星地圖發現，共軍在對台進攻所使用的漳州、福州機場周邊山頭，突然出現新建規模明顯過於巨大的點防空陣地，陣地布局構型前所未見，部署號稱能反制巡弋飛彈的紅旗六號彈砲合一系統，陣地規模並由原僅一個營提昇為兩個營。

由福州全境多山直達海岸，適於巡弋飛彈低空進襲要道不多，而共軍興建規模巨大的防空陣地，正位於我攻陸飛彈飛行要道的節點，可截堵我雄二E巡弋飛彈和萬劍遙攻飛彈突防，我方攻陸飛彈因此恐將被迫改道或拉升飛行高度，增加國軍反制武器運用上的難度。

因應共軍部署，空軍以「鵬輿專案」為名建立共軍犯台重要軍政指揮機構、軍備陣地的「高精度地貌模型（DSM）」，更新射程延長的攻陸飛彈攻擊目標資料庫，以供向外拓展防衛空間，達成延伸防衛縱深的源頭反制作為所需。

由於雄二E攻陸巡弋飛彈自台灣發射都需要跨海飛行，就算低空飛行，仍較易遭共軍察覺，有立委建議國軍研究前推部署於金、馬，減少跨海飛行的時間，但國防部認為此舉無法有效發揮武器「遠距、精準、機動」武器特性，公開聲明不可。

共軍在漳州機場附近興建大型點防空陣地，研判試圖反制巡弋飛彈進襲内陸。圖/取自Google Earth
共軍在漳州機場附近興建大型點防空陣地，研判試圖反制巡弋飛彈進襲内陸。圖/取自Google Earth

飛彈 機場 國防部

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