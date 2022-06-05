將領文學筆觸犀利 劉得金獨家紀錄原民戰士高英朗生平

國防部前督察長劉得金日前屆齡退役，外界知悉他文筆流利，能寫美文，卻鮮知他也長於報導文學。他去年曾「獨家」蒐整到新竹當地曾歷經日軍、國軍、解放軍三重身份的原民戰士高英朗生平，為兩岸歷史留下紀錄。高英朗一生離奇的遭遇，在劉得金筆下鮮活重生，令人感慨。

劉得金是芎林鄉紙寮人，芎林國小、國中畢，他進入軍校後，因學業表現突出，曾獲派赴美深造。2012年7月1日曾任陸軍官校校長，當時是陸官史上首位台灣本省籍校長，此後歷任國防部電展室主任、陸軍8軍團指揮官、陸軍副司令、國防部督察長等職，日前屆齡退役。

劉得金在公務之餘，長期以「金戈」為筆名撰寫小說與散文，撰寫軍事戰略與評論等文章。而外界鮮為人知的，是他曾以報導文學的筆觸，「獨家」紀錄了1989年從大陸回到台灣的原住民戰士高英朗的一生及死訊。

高英朗回台在1989年曾是台灣鎂光燈聚焦的大事件，高英朗在日治時期，自原民部落遭日軍強征至中國大陸作戰，時名「佐藤一朗」。在大陸作戰被俘後他又一度成為「國軍」，漫長的作戰裡隨部隊轉進投降，竟又成為「解放軍」，名字改為「全富」。他因之滯留在中國大陸，融入當地生活，組成家庭，但因思念故土與原鄉，1989年回到台灣新竹原鄉。

劉得金在偶然情況下結識高英朗，經陸續詢問接觸的資訊，以「生命的擺渡」一文，紀錄下高英朗流涉兩岸以「日軍」、「國軍」、「解放軍」三重身份渡過人生精華卻苦澀的年月，同時紀載下高英朗2021年初以91歲高齡，在女兒、女婿族親隨侍祝福下，在新竹老家「隨風擺渡至天堂」。

高英朗的人物資訊因年久，地方上均已遺忘這位當年在兩岸關係上值得被記載的人物，唯有劉得金分外用心紀錄下其人其事，並發表在自已臉書上、投稿傳記文學。