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傳日本擬派自衛隊現職人員駐台 學者看法兩極

聯合報／ 記者程遠述洪哲政／台北即時報導
圖為日本防衛大臣岸信夫。路透
圖為日本防衛大臣岸信夫。路透

日本產經新聞今報導，日本最快擬在今夏派遣自衞隊現役人員駐台，對此國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，無論是派現役的軍官或文官，都可視為日本與中華民國斷交後重新提昇安全合作的重要指標；中華戰略學會研究員、輔仁大學日本研究中心研究員張競則表示，有些媒體的放話，可能只是日本國內勢力為撩撥中國反應的政治消費。

據日本產經新聞獨家報導，日本目前派一名退休防衛省自衛官駐台，但很多相關人士認為，為了加強蒐集情資的能力，應派遣防衛省現役官員駐台，不過日本政府目前打算派駐台灣的防衛省現役官員並非武官，而是文職官員，與目前駐台的退休自衛官加起來共2人。

對此蘇紫雲指出，目前駐台的「安全保障擔當官」為退役將補（相當我國少將），不具官方身分，主要業務是兩國安全事務的對話窗口，為了有效交換中共軍事動態與威脅的情資，可視為美國「偵察嚇阻」、「綜合嚇阻」倡議的延伸。

蘇紫雲表示，如果防衛省派遣現役官員駐台，現役軍官的話相當於武官，若為文官則相當於戰略情報官，無論是武職或文職，都可視為日本與中華民國斷交後重新提昇安全合作的重要指標，台、日戰略情報交流與安全事務合作將更有效率，也有助嚇阻中共軍事冒險、維繫臺海和平穩定。

張競則持不同看法指出，有關台、日的外交事務，消息宣布都應以日本外務省為準，有些特定媒體常「放話」有關消息，最後也都沒有成真。張競分析，產經新聞放話已有前例，很可能是日本國內的特定政治勢力，為了撩撥中國、使中國做出反應，甚至「放話」給其他勢力看，來滿足日本國內的政治消費，台灣也隨之暈頭轉向。

張競表示，有關台、日關係，應注重實質來往而非僅僅只是防衛省的一些幕僚，例如台灣派駐日本的代表謝長廷，是綠營大老級人物，反之台灣也應該關注，日本派駐台灣的人員，是否能直通日本層峰。

而對於日本是否派自衛隊人員駐台，國防部回應表示，國防部對增進區域和平穩定之各項軍事交流活動，均樂觀其成；有關媒體報導的此案件，事涉日本政府內部人事作業，不予評論。

日本 台日關係

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