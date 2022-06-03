退而不休 李棟輛慰問國軍醫護與單身老榮民

擔任中華民國軍人之友社理事長八年，被形容「史上最強理事長」的李棟樑，雖然已於上個月兩屆期滿交棒，不過他在卸任時就表示，仍永遠以國軍一份子自許，因此還是會繼續投入勞軍。近日他前往國軍桃園總醫院、兩位蔣故總統陵寢，以及陸勤部主管的台北市吳興街退舍，慰勞醫護人員、駐守官兵、退伍老榮民。

5月31日，李棟樑與政戰局局長簡士偉中將、後備指揮官傅正誠中將及陸軍政戰主任楊安中將等人，前往國軍桃園總醫院，感謝軍醫同仁協助地方政府開設社區篩檢站，共同守護軍民健康，隨後轉往後備指揮部桃園管理組，到兩位蔣總統陵寢前獻花致敬，並垂詢駐防人員執勤與生活概況，並頒發團體加菜金與物資給各單位。李棟樑表示，近期疫情嚴峻，軍醫院有大量病患進出，陵寢則開放遊客參觀，都屬於高風險地區，希望軍醫同仁與駐防官兵，落實防疫作為，維護自身安全與部隊戰力，才能捍衛國家安全。

6月2日，李棟樑以懷恩社福基金會董事長身分，與陸勤部政戰主任余熙明少將，前往位於台北市吳興街的退舍「吳興新村」。由於今日的信義計畫商業區，原址就是當年陸軍汽基處（汽基廠前身）與四四兵工廠，因此吳興新村成立以來，就由汽基廠負責管理，如今整棟退舍僅剩下9位高齡榮民，以及部分他們後來迎娶的配偶。