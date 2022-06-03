退而不休 李棟輛慰問國軍醫護與單身老榮民

聯合報／ 記者程嘉文
懷恩基金會董事長李棟樑，到台北市吳興街的國軍退舍慰問老榮民。記者程嘉文/攝影
懷恩基金會董事長李棟樑，到台北市吳興街的國軍退舍慰問老榮民。記者程嘉文/攝影

擔任中華民國軍人之友社理事長八年，被形容「史上最強理事長」的李棟樑，雖然已於上個月兩屆期滿交棒，不過他在卸任時就表示，仍永遠以國軍一份子自許，因此還是會繼續投入勞軍。近日他前往國軍桃園總醫院、兩位蔣故總統陵寢，以及陸勤部主管的台北市吳興街退舍，慰勞醫護人員、駐守官兵、退伍老榮民

5月31日，李棟樑與政戰局局長簡士偉中將、後備指揮官傅正誠中將及陸軍政戰主任楊安中將等人，前往國軍桃園總醫院，感謝軍醫同仁協助地方政府開設社區篩檢站，共同守護軍民健康，隨後轉往後備指揮部桃園管理組，到兩位蔣總統陵寢前獻花致敬，並垂詢駐防人員執勤與生活概況，並頒發團體加菜金與物資給各單位。李棟樑表示，近期疫情嚴峻，軍醫院有大量病患進出，陵寢則開放遊客參觀，都屬於高風險地區，希望軍醫同仁與駐防官兵，落實防疫作為，維護自身安全與部隊戰力，才能捍衛國家安全。

6月2日，李棟樑以懷恩社福基金會董事長身分，與陸勤部政戰主任余熙明少將，前往位於台北市吳興街的退舍「吳興新村」。由於今日的信義計畫商業區，原址就是當年陸軍汽基處（汽基廠前身）與四四兵工廠，因此吳興新村成立以來，就由汽基廠負責管理，如今整棟退舍僅剩下9位高齡榮民，以及部分他們後來迎娶的配偶。

李棟樑向榮民祝賀端午節，感謝前輩們當年以血汗為國家社會作出的貢獻，並一一致贈每位榮民端午節賀禮。吳興街退舍自治會長則表示，感謝李理事長不只一次前來慰問，讓大家備感溫暖。

李棟樑慰問國軍桃園總醫院（804醫院），感謝醫護人員為防疫的付出，並表示如有需要幫忙之處，請盡量提出。圖/軍聞社
李棟樑慰問國軍桃園總醫院（804醫院），感謝醫護人員為防疫的付出，並表示如有需要幫忙之處，請盡量提出。圖/軍聞社
敬軍團到桃園慈湖，向蔣中正故總統靈前獻花。記者程嘉文/攝影
敬軍團到桃園慈湖，向蔣中正故總統靈前獻花。記者程嘉文/攝影

國軍 榮民 桃園

延伸閱讀

緩解怕打針兒童 醫師化身超萌皮卡丘玩偶

北市議會為染疫死亡者默哀 柯文哲率官員起立

9旬翁陰性入院後確診 家屬控國軍高雄總醫院院內感染

台中+10707！傳醫院專責病房遇醫療暴力 4時記者會說明

相關新聞

江啟臣：國造105公厘輪型戰車 首輛原型車完成組裝整合

國民黨立委江啟臣辦公室今天披露，軍備局研發的105公厘輪型戰車，今天首度在202廠向立委進行展示說明，首輛原型車已完成...

退而不休 李棟輛慰問國軍醫護與單身老榮民

擔任中華民國軍人之友社理事長八年，被形容「史上最強理事長」的李棟樑，雖然已於上個月兩屆期滿交棒，不過他在卸任時就表示，仍...

AT-3教練機墜機 殉職中校飛官父親遺憾「又發生了」

AT-3教練機失事，少尉飛官徐大鈞不幸殉職，8年前空軍雷虎小組AT-3教練機失事，中校飛官莊倍源殉職，莊倍源父親得知AT...

海軍2名士官不假離營酒駕被逮 5名幹部遭連坐拔官

海軍131艦隊飛彈快艇作戰二中隊，駐守在台南安平港，2士官周一凌晨不假離營，外出喝酒，酒駕騎車遭警方攔查，酒測超標被移送...

監委巡察空軍長程預警雷達陣地 讚護國雷達站

為了解幻象戰機戰備與預警雷達戰備現況，監院外交及國防委員會召集人、監委賴鼎銘與監察院長陳菊等人，5月31日至6月1日巡察...

蔡總統視導國軍預醫所 肯定協助控制疫情

蔡英文總統今天視導國防醫學院預防醫學研究所，對於疫情發生後，預醫所就成為衛福部疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。