海軍2名士官不假離營酒駕被逮 5名幹部遭連坐拔官

海軍131艦隊飛彈快艇作戰二中隊，駐守在台南安平港，2士官周一凌晨不假離營，外出喝酒，酒駕騎車遭警方攔查，酒測超標被移送法辦，未料，案件曝光後，海軍司令劉志斌上將震怒，不但將2士官記大過汰除外，單位主官、士官督導長等5名幹部也遭連坐拔官。

台南市警二局調查，5月30日1時許，中正派出所員警在中西區金華路與府前路口，發現王姓男子騎機車，後座搭載王姓乘客未戴安全帽，經員警將兩人攔停盤查身分，發現駕駛身上有明顯酒味，經酒測後酒測值達0.55毫克，涉及公共危險罪被送辦外，後座王姓乘客則依道路交通管理處理條例舉發。

案發當時，兩人並未表明身分，警方依法處理後，今天傳出海軍131艦隊飛彈快艇作戰二中隊兩士官不假離營酒駕被逮，海軍司令連拔5名幹部重懲，才使得兩士官軍職身分曝了光。

據指出，案發當天，海軍131艦隊飛彈快艇作戰二中隊1名下士在30日凌晨，想去外面吃消夜，並與另名未請假的中士，一同騎乘機車到台南市區的薑母鴨店吃消夜及飲酒後，凌晨1點多酒後騎車，返回部隊的途間，因為被載的中士未戴安全帽，遭警攔查，騎機車的下士酒駕被送辦。131艦隊隔天召開人評會，將酒駕及不假離營的名士官記大過汰除，單位主官也連帶進行行政懲處。據了解，該懲處案送到司令部後，司令劉志斌震怒，立即將作戰二中隊的2個艇長、分隊長，作戰二中隊士官督導長及131艦隊的士官督導長等5人全部拔官，展現維護軍紀決心。

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