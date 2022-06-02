江啟臣：國造105公厘輪型戰車 首輛原型車完成組裝整合

國民黨立委江啟臣辦公室今天披露，軍備局研發的105公厘輪型戰車，今天首度在202廠向立委進行展示說明，首輛原型車已完成組裝整合，現正執行分項功能測試，預計12月底前完成2輛原型車研發測評。

身兼立法院外交及國防委員會召委的江啟臣，今以「安排立法院考察國防部及軍備局 關心軍購執行情形和武器自主研發進度」為題在臉書表示，今日安排立法院外交及國防委員會至國防部和軍備局202廠考察，了解近期對美軍購案執行進度以及105公厘輪型戰車的研發進度。

據了解，這項考察還有民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委溫玉霞、廖婉如、民進黨立委林淑芬等人出席。

江啟臣貼文表示，今年4、5月間陸續傳出不少軍購案將中止執行、現況結案，像是新型155公厘自走砲及精準彈藥（M109A6）、新型反潛直升機，美方已確定不供售，相關的備案能否達到原設定之建軍備戰目的，又轉增購海馬士多管火箭系統，採購進度是否能如期滿足我國防需求？

貼文說，國防部在軍購案的執行上是否遇到問題，台美雙方溝通管道是否暢通，以及國防部如何維持武器採購需求與自主性，又如何持續爭取我國防所需之先進武器，國防部都有責任清楚說明，也希望國防部對於目前正在執行中的軍購案件，必須如期如質完成，別讓國軍戰力產生缺口。

貼文表示，雖然台美雙方曾共同定義「不對稱作戰」，但實際執行上，哪一種武器選擇可以達到所謂「打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖的作戰型態與方式」，實在是相當模糊，常導致認知不同的爭執，國防部應想方設法取得有助國軍戰備的軍購項目，為國家建構自主的國防戰力。

江啟臣辦公室也發布新聞指出，軍備局研發的105公厘輪型戰車已完成首輛組裝整合，今天並在202廠展示說明，現正執行分項功能測試，預計12月底前完成2輛原型車研發測評。