監委巡察空軍長程預警雷達陣地 讚護國雷達站

為了解幻象戰機戰備與預警雷達戰備現況，監院外交及國防委員會召集人、監委賴鼎銘與監察院長陳菊等人，5月31日至6月1日巡察新竹基地與「護國雷達站」空軍長程預警雷達陣地，並致贈加菜金。

監察院表示，陳菊、賴鼎銘等20名監委5月31日在國防部副部長柏鴻輝、空軍副司令孫連勝等人陪同下，巡察空軍第二戰術戰鬥機聯隊，除聽取聯隊任務簡報，並現地視導聯隊後勤維修，警戒機待命及起飛實況，幻象戰機飛彈及火炮陳展。

監察院指出，監委隨後在座談會中，關注空軍飛官編現比及幻象戰機升級問題、中共軍機擾台防空應處作為、共軍地空飛彈對台灣的威脅、雲母及魔法飛彈延壽與幻象戰機壽期、幻象戰機妥善率、零組件供應及空軍維修能量等系列問題，以及魔法及雲母飛彈庫存量、幻象戰機妥善率計算及飛行員壓力調適等。

監察院表示，陳菊一行人6月1日轉往巡察空軍長程預警雷達陣地，除聽取陣地任務簡報外，同時現地視導預警雷達的戰備現況、陣地安全防護、電力供應以及國軍日常生活設施等。

監委們在隨後的座談會中，詢問增建長程預警雷達、國外設置移動式預警雷達及建構陣地欺敵設施、預警雷達涵蓋面廣應制定偵查策略、預警雷達軍購案後續工合執行，以及俄烏戰爭烏克蘭求助馬斯克星鏈對台灣的啟示等議題。

賴鼎銘會中指出，中共軍機頻繁擾台，監察院外交及國防委員會先前曾巡察勇鷹高教機、漢翔公司及空軍教準部等單位，對空軍捍衛領空的努力表達敬佩與讚許。

賴鼎銘表示，如果台積電是「護國神山」，那長程預警雷達可比擬為「護國雷達站」，陣地偏遠，國軍卻甘之如飴，他要對長期守護國家安全的預警雷達站官兵表達嘉勉與肯定。