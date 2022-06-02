快訊

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

新北傳砍人案！1男腹部中刀倒臥血泊 警急追凶嫌

追求刺激感？跑酷玩家徒手爬松菸大樓 玩命驚險畫面曝光

監委巡察空軍長程預警雷達陣地 讚護國雷達站

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監委巡察空軍長程預警雷達陣地，讚護國雷達站。圖／監察院提供
監委巡察空軍長程預警雷達陣地，讚護國雷達站。圖／監察院提供

為了解幻象戰機戰備與預警雷達戰備現況，監院外交及國防委員會召集人、監委賴鼎銘監察院陳菊等人，5月31日至6月1日巡察新竹基地與「護國雷達站」空軍長程預警雷達陣地，並致贈加菜金。

監察院表示，陳菊、賴鼎銘等20名監委5月31日在國防部副部長柏鴻輝、空軍副司令孫連勝等人陪同下，巡察空軍第二戰術戰鬥機聯隊，除聽取聯隊任務簡報，並現地視導聯隊後勤維修，警戒機待命及起飛實況，幻象戰機飛彈及火炮陳展。

監察院指出，監委隨後在座談會中，關注空軍飛官編現比及幻象戰機升級問題、中共軍機擾台防空應處作為、共軍地空飛彈對台灣的威脅、雲母及魔法飛彈延壽與幻象戰機壽期、幻象戰機妥善率、零組件供應及空軍維修能量等系列問題，以及魔法及雲母飛彈庫存量、幻象戰機妥善率計算及飛行員壓力調適等。

監察院表示，陳菊一行人6月1日轉往巡察空軍長程預警雷達陣地，除聽取陣地任務簡報外，同時現地視導預警雷達的戰備現況、陣地安全防護、電力供應以及國軍日常生活設施等。

監委們在隨後的座談會中，詢問增建長程預警雷達、國外設置移動式預警雷達及建構陣地欺敵設施、預警雷達涵蓋面廣應制定偵查策略、預警雷達軍購案後續工合執行，以及俄烏戰爭烏克蘭求助馬斯克星鏈對台灣的啟示等議題。

賴鼎銘會中指出，中共軍機頻繁擾台，監察院外交及國防委員會先前曾巡察勇鷹高教機、漢翔公司及空軍教準部等單位，對空軍捍衛領空的努力表達敬佩與讚許。

賴鼎銘表示，如果台積電是「護國神山」，那長程預警雷達可比擬為「護國雷達站」，陣地偏遠，國軍卻甘之如飴，他要對長期守護國家安全的預警雷達站官兵表達嘉勉與肯定。

幻象戰機 空軍 監察院 賴鼎銘 陳菊

延伸閱讀

教練機失事 邱國正勉空軍：打起精神繼續堅守崗位

染疫死亡數逾千 賴士葆：監委幾乎自我閹割、坐領高薪

空軍蔡學良中彈身亡 母親淚崩要真相再審遭駁回確定

憾事一再重演 空官前校長：不面對問題就是官僚殺人

相關新聞

監委巡察空軍長程預警雷達陣地 讚護國雷達站

為了解幻象戰機戰備與預警雷達戰備現況，監院外交及國防委員會召集人、監委賴鼎銘與監察院長陳菊等人，5月31日至6月1日巡察...

蔡總統視導國軍預醫所 肯定協助控制疫情

蔡英文總統今天視導國防醫學院預防醫學研究所，對於疫情發生後，預醫所就成為衛福部疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行...

台東漁民陳情軍方取消射擊？軍方：無關陳情是預備日

軍方6月份密集在台灣東南部海空域火炮射擊訓練，適逢鬼頭刀魚汛期，連續管制引起台東漁民陳情，原本昨天及今天的火砲射擊取消。...

總統視導國軍預醫所 肯定協助控制疫情成效卓越

總統蔡英文今天視導國防醫學院預防醫學研究所，對於疫情發生後，預醫所就成為衛福部疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行...

少子化影響兵源 預估119年徵兵及齡男子人數降至10萬人

內政部表示，隨著我國人口出生率降低，徵兵及齡男子人數已由民國100年近16萬7千人逐年減少，預估至119年將降至10萬人...

空襲躲捷運站會否反遭攻擊？國防部：德國研究比照我們

台海緊張局勢提升，戰爭求生與防空避難區成為國人關注議題，有立委認為，「警政署防空疏散避難專區」網站提供的避難地點，公布有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。