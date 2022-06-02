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台東漁民陳情軍方取消射擊？軍方：無關陳情是預備日

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
軍方6月份密集在台灣東南部海空域火炮射擊訓練，適逢鬼頭刀魚汛期，連續管制引起台東漁民陳情，原本昨天及今天的火砲射擊取消。軍方表示，無關漁民陳情，射擊時間為預備日。圖／翻攝自中科院官網
軍方6月份密集在台灣東南部海空域火炮射擊訓練，適逢鬼頭刀魚汛期，連續管制引起台東漁民陳情，原本昨天及今天的火砲射擊取消。軍方表示，無關漁民陳情，射擊時間為預備日。圖／翻攝自中科院官網

軍方6月份密集在台灣東南部海空域火炮射擊訓練，適逢鬼頭刀魚汛期，連續管制引起台東漁民陳情，原本昨天及今天的火砲射擊取消。軍方表示，無關漁民陳情，射擊時間為預備日。

軍方表示，年度例行「精準射擊」日前已完成結束，本月1日及2日的火砲射擊則為預備日，所謂的預備日就是避免原定射擊時間因受影響而備用，任務順利完成，預備日自然取消。

今年6月份軍方在台灣東南部密集火砲射擊訓練，射擊時間從6月1日至2日、7日至10日、13日至15日上午8點至下午5點，管制範圍涵蓋整個台東東南部，包括綠島及蘭嶼海、空域。

不過，目前正值鬼頭刀魚汛期，管制使得漁民連日無法出海，影響生計，日前分別向縣府、民代陳情。立委劉櫂豪今天也邀集國防部、漁業署及中科院來研商，盼能在兼顧國防安全前提下，確保漁民權益。

漁民 台東 蘭嶼

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