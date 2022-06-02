少子化影響兵源 預估119年徵兵及齡男子人數降至10萬人

內政部表示，隨著我國人口出生率降低，徵兵及齡男子人數已由民國100年近16萬7千人逐年減少，預估至119年將降至10萬人左右。國防部也表示，國軍於109年底達成90％志願役人力計畫目標後，自110年起每年招募員額由原2萬2千餘員，下修至1萬2千餘員。

國民黨立委鄭麗文向行政院提出質詢表示，國發會曾在前年8月發布的最新人口推估報告指出，台灣將在2025年邁入「超高齡社會」。少子化加高齡化，影響台灣未來整體國家發展，更直接衝擊目前兩岸愈趨緊張的兩岸關係。

內政部表示，我國男子依法皆有服兵役的義務，男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，稱為役齡男子；男子年滿18歲的翌年，為士兵役的徵兵及齡。徵兵及齡男子應就戶籍地，接受兵籍調查、徵兵檢查、抽籤及徵集等徵兵處理後入營服役，徵兵及齡男子為該年新增可徵兵源。

內政部說，隨著我國人口出生率降低，徵兵及齡男子人數已由100年近16萬7千人逐年減少，至110年為12萬8千餘人，預估至119年將降至10萬人左右。內政部配合國防部兵役政策，就現有兵源徵集役男入營服役，致力滿足國防兵員需求與撥補平衡。

國防部則表示，國軍於109年底達成90％志願役人力計畫目標後，自110年起每年招募員額由原2萬2千餘員，將下修至1萬2千餘員；未來隨科技發展及武器效能提升，國防部將適時滾動修正兵力結構，以塑建「量適、質精、戰力強」的精粹勁旅。目前常備及後備部隊人力充足，募、徵兵併行制執行順遂，可達成「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。