空襲躲捷運站會否反遭攻擊？國防部：德國研究比照我們

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聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「警政署防空疏散避難專區」網站提供的避難地點，公布有車站、公家機構、捷運站和大樓地下室等場域。圖／本報資料照
「警政署防空疏散避難專區」網站提供的避難地點，公布有車站、公家機構、捷運站和大樓地下室等場域。圖／本報資料照

台海緊張局勢提升，戰爭求生與防空避難區成為國人關注議題，有立委認為，「警政署防空疏散避難專區」網站提供的避難地點，公布有車站、公家機構、捷運站和大樓地下室等場域，但這些避難場所戰時可能成為敵方攻擊目標，增加人民傷亡，我國防空疏散避難區是否有檢討或調整之處？國防部表示，我國的作法與德國正在研究的「新民防避難觀念」相同，地下室為提供國人避免戰火波及的基本防護處所。

國民黨立委廖婉汝向行政院提出質詢表示，最近台海緊張局勢提升，戰爭求生與防空避難區也成為國人關注議題。戰爭求生或避難手冊也成為國人關注讀物，有民間人士編寫的戰爭求生手冊內容提到，戰時應該避免前往某些特定地區，像政府機構、車站、發電廠、橋樑。

她說，然而「警政署防空疏散避難專區」網站裡公布的避難地點，竟有車站、政府機構，甚至有捷運站和公寓大樓地下室。立委認為，戰爭時車站、政府機構等相關場所可能成為敵軍攻擊目標，令人疑惑要人民前往危險的地方避難嗎？請問目前這些避難場所適合戰爭時供人民避難嗎？依照國防部相關專業評估，目前我國防空疏散避難區是否有檢討或調整之處？

但國防部回應表示，我國建築物附建的防空避難設備，是依據「建築技術規則建築設計施工編」第140條至第142條規定，規範建築物附建「防空避難設備」的標準。

國防部表示，戰時空襲發生時，各防空疏散避難設施是作為民眾「臨時避難處所」，避難原則是就近疏散、就地掩蔽，地下室為提供國人避免戰火波及的基本防護處所，如車站、政府機構場所附近受戰火波及，仍應儘速遠離地面，往地下移動疏散避難為優先。

國防部說，另參酌德國內政部長費澤爾就「烏俄衝突」導致歐陸戰禍威脅增加，表示將研究「新民防避難觀念」，透過建築檢查方式，重新檢視地下停車場、地鐵站與建築物地下室，此與我國防空疏散避難設施維管措施相同。

國防部表示，為加強防空疏散避難設施檢查及應變準備，內政部將持續清查更新防空疏散避難專區相關資訊，確實掌握各防空避難設備的位置、數量及量能，健全相關設備的避難功能，以因應民眾防空避難所需。而國防部亦將持續協調內政部及各地方政府，納入年度防空萬安演習驗證，以確保其在戰時轉為防空避難使用。

國防部 戰爭 捷運

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