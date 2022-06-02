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國軍隊徽有「秋海棠」綠委倡重設計 國防部冷回：光榮傳統

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為陸軍第六軍團指揮部前鋒部隊隊徽，有明顯「秋海棠」標誌。圖／取自6軍團官網
圖為陸軍第六軍團指揮部前鋒部隊隊徽，有明顯「秋海棠」標誌。圖／取自6軍團官網

國軍三軍部隊臂章隊徽仍有「秋海棠」等明確的大陸意象，有立委認為如此會讓國人質疑國軍所戍守防衛的領土與效忠的國家究竟為何，要求行政院研究「涉及秋海棠意象之國軍部隊臂章研擬開放競圖設計」的可行性。但國防部回應，未來新興兵力可以考慮開放設計，其餘部隊延續光榮傳統，應減少變動。

民進黨立委許智傑向行政院提出質詢表示，國防部目前仍有部隊以包含蒙古國及中華人民共和國領土範圍的地圖「秋海棠」作為核心意象設計部隊臂章，不免令國人質疑，國軍所戍守防衛的領土與效忠的國家究竟為何？

立委說，有這些意象的部隊臂章包含：陸軍第6軍團指揮部─前鋒部隊、陸軍第8軍團指揮部─干城部隊、陸軍步兵第117旅海鵬部隊、海軍陸戰隊陸戰第99旅─鐵軍部隊、海軍陸戰隊第66旅─先鋒部隊以及國防部軍備局局徽等。

許智傑說，他曾於110年12月13日舉行的「立法院第十屆第四會期司法及法制委員會、外交及國防委員會第1次聯席會議」，就相關意旨向國防部提出質詢，國防部常務次長房茂宏當時回應略以「國軍效忠國家、效忠憲法，依法行政」答詢，國軍效忠、保衛國家之精神自是不容質疑，惟究憲法並無明確定義我國疆域領土範圍，再考量我國主權實際統治與管轄範圍，國軍部隊臂章以「秋海棠」為核心意象，似有矛盾、爭議。

立委建請行政院及國防部，就相關意旨，研擬清點國軍部隊臂章，並開放軍內競圖設計新式圖章的可能性。

但國防部回應表示，現行國軍團體臂章設計理念是以單位特性、延續光榮傳統及凝聚團隊向心為目的，並以效忠國家、效忠憲法及依法行政為主要意涵，自部隊成立之初即已設置，經國防部檢討，除新興兵力適宜開放設計外，其餘應減少變動，以維部隊傳承榮耀。

國軍 國防部 許智傑

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