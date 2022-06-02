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AT-3教練機墜毀 退役飛官更憂心「每月僅摸到飛機5小時」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
空軍官校AT-3教練機前天在高雄岡山區墜毀。本報資料照
空軍官校AT-3教練機前天在高雄岡山區墜毀。本報資料照

空軍官校AT-3教練機前天在高雄岡山區墜毀，退休蔡姓飛官指出，出事原因尚在調查，他不予揣測。但讓他更憂心的是，空軍官校學生在歷經官校的T34和AT-3教練機訓練後，要歷經台東基地部訓隊的10個月銜接教育才會正式下部隊，但這10個月只有約50小時訓練，時間不夠緊湊，恐怕會造成另一可能發生意外的隱憂。

他指出，以往在部訓隊會以半年至少接受90至100小時的飛行訓練才下部隊，但近幾年則變成10個月只有約50小時訓練，原因則和飛機不足，以及妥善率不佳有關。

退休蔡姓飛官說，以10個月只訓練約50小時而言，每個月僅摸到飛機5小時，這就好比問你昨晚吃了什麼一樣；人是健忘的，若沒有勤加練習，很快就會忘記，而要飛行員在經驗尚不足下上天空，就存在很大的風險。

他說，在少子化又墜機事故頻傳下，空軍招募飛官在考試成績和身體素質下都已降低了標準，若是訓練上再沒能趕上，不僅飛行員的養成會有困難，也將有極大的意外風險。

空軍 AT-3

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