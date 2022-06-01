【重磅快評】軍機失事的人血饅頭 不吃嗎？

空軍AT-3教練機墜毀，人機俱殉。包括政治人物或是「專家」之間，立刻出現說法，表示飛官必然努力到最後一刻，讓飛機墜毀在無人地方，以保護民眾安全。

從失事相關新聞報導可發現，不乏將參加公職選舉的人物，搶著在社群網站發表看法。這當然是知道全國必然矚目，媒體有龐大的內容供應壓力，自己若能第一時間在社群表態，尤其提出的見解特別「有哏」，就有機會趕上風潮，被記者就近引用。

墜機第一時間，「意見領袖」就搶著發言，不外乎兩種方向：其一是溫情版，因為沒造成地面人命財產損失，就稱讚飛官捨身救人，刻意避開民眾。另一種是由於AT-3已服役卅餘年，於是「飛機老舊」聲音立刻傳出，至於要指責哪一方，就各自依自身政治立場決定。果然有人批評，馬政府八年未積極換裝新式高教機，才使AT-3用到今天；有人批評蔡政府一上任就取消馬政府授權生產義大利M-346教練機的方案，改為從頭研發勇鷹教練機，才是導致延宕的禍首。甚至還有人引述2015年AT-3失事時的報導，質疑軍方上次說將進行特檢，為何七年後又會失事？

航空器失事調查，不僅需要專業，更需要相當時間。在資訊幾乎全無的情況下，搶著第一時間表態，自然都是想當然耳的罐頭意見。這次的AT-3墜機，到底是故障失控，還是操作不當，目前根本沒人曉得；甚至從空軍公布的已知資訊中，飛官墜機前的無線電報告都正常，沒有宣稱任何問題。這與其他案例中，飛行員曾報告故障，情況截然不同。

因此，第一時間就指稱老舊，據此對其他政治陣營開砲的行為，其實暴露心中只剩政爭，飛官的殞命殉職，對他（她）不過是趁機大啖的血饅頭而已。難道未來取代AT-3的勇鷹，或是流產的M-346，新飛機就保證不會墜落失事？

趁機攻訐政敵，固不足取；第一時間就把飛官說成烈士，也不妥當。空軍史上不乏案例，飛行員為避免地面損失，刻意放棄跳傘。有人最後幸運生還，例如已故空軍中將李子豪，堅持將著火的F-104飛離市區上空，當選好人好事代表；有人不幸殉難，如赴法擔任交換飛官的中校王同義，幻象戰機故障却不跳傘，最後錯過逃生時機。然而這些案例都經調查才能確定，絕非第一時間看到地上沒人被撞死，就急著把「捨己救人」頭銜往殉職駕駛員頭上套。

有人會認為，社會在悲劇之餘需要溫情，不管事實如何，直接封個烈士也算是了。然而這種心態暴露的，正是不願實事求是、直面問題，結果導致類似問題一犯再犯，同樣悲劇再度發生。更甚至於，大眾被這種論調灌輸久了，未來如果某場墜機事件，造成地面人員或財產的損失，是否該譴責或懲罰飛行員，因為他們居然「隨便」把飛機墜毀？

如此的理盲與濫情，絕不只存在民間，官方也常為宣傳，不惜「喪事喜辦」。造成參謀總長沈一鳴等人殉職的黑鷹直升機撞山事件，樂於增添戲劇張力的媒體，事發後作出侍從官「捨身護主」，雙手環抱沈一鳴的猜測；事實上，直升機乘客必須扣緊多點式安全帶，失事瞬間根本不可能挪身環抱其他座位的人。軍方對此當然心知肚明，但在由府方主導興建、立於國防部門前的紀念碑上，還是將荒謬情節刻之金石。紀念碑旁是由軍方土地拓寬而成的新路，特意命名「崇實路」：如此對比形同暴露，國防部乃至政府更高層，「崇實」不過是嘴喊口號，粉飾太平才是真正要務。

更有名也更諷刺例子，當推2015年復興航空ATR客機失事。第一時間就有網民猜測，機師閃躲市區大樓，「救了半個台北市」，要求入祀忠烈祠。媒體立即渲染，連台北市長柯文哲也隨之附和。然而短短幾天後。黑盒子分析內容却顯示，事故主因是機師誤判，錯將沒故障的引擎關了。至於所謂飛機閃躲地障，根本是網民們腦補想像。

復興空難的例子，對於台灣的媒體與意見領袖，不啻為一次現世報。然而回到這次失事，「所幸」AT-3沒有黑盒子，不可能出現開門見山的明確結果；更別說軍方保守與粉飾太平的習慣，只求辦好殉職將士身後哀榮，除非外界輿論壓力太大，否則對事件原因總是船過水無痕，能不提就不提。再怎麼大膽假設、說得再天花亂墜，也不易出現慘遭徹底打臉的例子。

因此，在本輕利重的前提下，衝著網站點閱率與聲量，乃至其後代表的政治與金錢利益，如此的血饅頭，各方怎麼可以不爭食呢？