教練機失事 邱國正勉空軍：打起精神繼續堅守崗位

空軍官校所屬一架AT-3教練機昨日失事，國防部長邱國正今日前往空軍官校，指示幹部做好心理輔導工作，落實掌握學員、生及官兵心緒狀況，莫因這次的意外事件，打擊了單位的士氣、信心。務必打起精神、繼續堅守崗位，做好戰備整備，維護部隊戰力與士氣。

軍聞社報導，邱國正今日在空軍司令劉任遠、國防部政戰局局長簡士偉等人陪同下，南下空軍岡山基地，聽取「0531專案」簡報，了解目前掌握的事證及調查、處置概況。

對於飛行員徐少尉為國殉職，邱國正表示不捨與沉痛，指示空軍務必全力協助家屬處理後續事宜，並且徹底釐清肇因，進行通盤檢討。

邱國正指示幹部做好心理輔導工作，落實掌握學員、生及官兵心緒狀況，莫因這次的意外事件，打擊了單位的士氣、信心；同時，在調查作業上也必須縝密周全地執行，詳細列出種種可能的肇因，徹底發掘問題所在，避免憾事發生。

邱國正說，為確保國家安全國軍責無旁貸，大家務必打起精神、繼續堅守崗位，做好戰備整備，維護部隊戰力與士氣，承繼袍澤守護領空、捍衛國家空防的職志。