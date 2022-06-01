快訊

直播／台美啟動雙邊協商？ 政院20:30宣布台美經貿重大成果

北市5月跌破250萬人 副市長減1人議員減2席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教練機失事 邱國正勉空軍：打起精神繼續堅守崗位

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正今日在空軍司令劉任遠、國防部政戰局局長簡士偉等人陪同下，南下空軍岡山基地，聽取「0531專案」簡報。圖／軍聞社
國防部長邱國正今日在空軍司令劉任遠、國防部政戰局局長簡士偉等人陪同下，南下空軍岡山基地，聽取「0531專案」簡報。圖／軍聞社

空軍官校所屬一架AT-3教練機昨日失事，國防部邱國正今日前往空軍官校，指示幹部做好心理輔導工作，落實掌握學員、生及官兵心緒狀況，莫因這次的意外事件，打擊了單位的士氣、信心。務必打起精神、繼續堅守崗位，做好戰備整備，維護部隊戰力與士氣。

軍聞社報導，邱國正今日在空軍司令劉任遠、國防部政戰局局長簡士偉等人陪同下，南下空軍岡山基地，聽取「0531專案」簡報，了解目前掌握的事證及調查、處置概況。

對於飛行員徐少尉為國殉職，邱國正表示不捨與沉痛，指示空軍務必全力協助家屬處理後續事宜，並且徹底釐清肇因，進行通盤檢討。

邱國正指示幹部做好心理輔導工作，落實掌握學員、生及官兵心緒狀況，莫因這次的意外事件，打擊了單位的士氣、信心；同時，在調查作業上也必須縝密周全地執行，詳細列出種種可能的肇因，徹底發掘問題所在，避免憾事發生。

邱國正說，為確保國家安全國軍責無旁貸，大家務必打起精神、繼續堅守崗位，做好戰備整備，維護部隊戰力與士氣，承繼袍澤守護領空、捍衛國家空防的職志。

空軍 邱國正 國防部 AT-3

延伸閱讀

AT-3教練機失事...邱國正強調：徹查肇因 通盤檢討

相關新聞

教練機失事 邱國正勉空軍：打起精神繼續堅守崗位

空軍官校所屬一架AT-3教練機昨日失事，國防部長邱國正今日前往空軍官校，指示幹部做好心理輔導工作，落實掌握學員、生及官兵...

AT-3教練機失事...邱國正強調：徹查肇因 通盤檢討

空軍官校機號0852的 AT-3教練機昨天上午於岡山區田厝一路一處空地墜毀，少尉學官徐大鈞殉職。今國防部長邱國正南下空軍...

CNN：中國侵台或能得逞 但恐付出極為慘重代價

美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台...

籲停飛服役近40年AT-3 前少校現參選並批「官僚殺人」

我國空軍飛官徐大鈞少尉昨不幸發生意外，民眾黨新北市大新店區議員參選人、前少校批評，蔡英文總統針對這類意外只會講幹話...

影／美國參議員譚美結束訪台行程 下午搭機前往韓國

美國聯邦參議員譚美達克沃絲前天抵台訪問，期間晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花與國防部，並接受外交部長吳...

阿湯哥捍衛戰士助攻美軍招募？ 當電影浪漫遇上現實迷思

1986年湯姆克魯斯主演的捍衛戰士第一集以來，一直有個迷思，就是這部電影有助美國海軍募兵成效，2022年的捍衛戰士續集應該也可以達到協助美軍招募官兵的目的。但是，實情可能並非如此，根據美國海軍研究所新聞網站（USNI）引述一份1993年募兵調查，當年大約有24%的人受到電視節目或者捍衛戰士這樣的電影影響，決定加入海軍，但是其他大多數人主要還是看到海軍的募兵簡介手冊才決定加入海軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。