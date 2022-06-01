東部海域火砲試射頻繁 立委2日開會確保漁民權益

東部海域近年火砲試射及軍事演練增加，影響漁民出海作業。民進黨立委劉櫂豪2日將邀請漁民、國防部及中科院協調，在兼顧國防安全前提下確保漁民權益。

中科院近年在東部海域試射飛彈次數增加，同時配合陸海空的軍事演練，今年截至5月底，漁業署公告的東部海域管制天數超過百日，這正好是在黑鮪魚、鬼頭刀的魚汛期，影響漁民捕魚作業。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿指出，劉櫂豪今天利用立院休會第1天走訪基層，拜會台東縣新港區漁會及台東區漁會的漁會幹部，聽取漁會及台東漁民陳情火砲試射、軍演影響漁民作業權益。

漁民訴求，演習及試射管制能避開漁汛期、若取消管制需第一時間通知，以及睦鄰經費要求實際運用於漁民等議題。

劉櫂豪表示，已安排6月2日邀集國防部、漁業署及中科院到立法院協調，盼能在兼顧國防安全前提下，確保漁民權益。

劉櫂豪指出，國軍演習及中科院火砲試射的台灣東南海域是台東地區漁民重要作業區域，尤其每年4月至6月為重要漁汛期，但國軍演習或火砲試射的管制時段常與漁汛期衝突，造成漁民無法出海，影響生計。

劉櫂豪表示，國防部及中科院應事先與漁民溝通說明，且在兼顧國防安全前提下，避開或減少漁汛期間的管制，將影響降到最低。此外，若取消火砲作業也應第一時間通知海巡及漁業單位，讓漁民能立即出海作業。

另外，國防部對火砲試射、軍演訂定的睦鄰經費，因此項預算受限於主計審計等相關規定，無法真正直接幫助到受影響的漁民。這長期以來不公情形，盼能邀集國防部及漁業署研商可行機制，幫助受影響的漁民。