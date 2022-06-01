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AT-3教練機失事...邱國正強調：徹查肇因 通盤檢討

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，空軍官校教官及學員到岡山區吉園大吉座舍利骨塔。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，空軍官校教官及學員到岡山區吉園大吉座舍利骨塔。記者陳弘逸／攝影

空軍官校機號0852的AT-3教練機昨天上午於岡山區田厝一路一處空地墜毀，少尉學官徐大鈞殉職。今國防部長邱國正南下空軍岡山基地聽取簡報，了解調查進度，邱也表示不捨與沉痛，同時指示空軍務必全力協助家屬處理後續事宜，並且徹底釐清肇因，通盤檢討。

徐大鈞昨天駕駛空軍官校AT-3教練機於岡山空軍官校起飛，執行例行訓練，於8時6分時，於機場東北約5浬失聯，隨後在岡山區田厝一路一處瓜田與樹林間發現失事殘骸及徐少尉遺體，遺體送往市立殯儀館，後暫置岡山區吉園大吉座舍利骨塔。

為了解事故調查進度，國防部長邱國正在空軍司令上將劉任遠、國防部政戰局局長、中將簡士偉等人陪同下，抵達空軍岡山基地聽取「0531專案」簡報，了解現階段所掌握的事證及調查、處置概況。

對於這起事故，邱國正表示，相當不捨與沉痛，更指示幹部做好心理輔導工作，落實掌握學員、生及官兵心緒狀況，莫因這次的意外事件，打擊了單位的士氣、信心。

邱國正還說，在調查作業上也必須縝密周全地執行，詳細列出種種可能的肇因，徹底發掘問題所在，避免憾事發生。

邱更強調，確保國家安全國軍責無旁貸，且務必打起精神、繼續堅守崗位，做好戰備整備，維護部隊戰力與士氣，承繼袍澤守護領空、捍衛國家空防的職志。

國防部長邱國正今天南下高雄空軍岡山基地聽取簡報，了解事故調查進度。圖／軍聞社提供
國防部長邱國正今天南下高雄空軍岡山基地聽取簡報，了解事故調查進度。圖／軍聞社提供
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，樹林留有大片焦黑痕跡。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，樹林留有大片焦黑痕跡。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，今天上午仍有軍方人員在場善後。記者劉學聖／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，今天上午仍有軍方人員在場善後。記者劉學聖／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，樹幹留有飛機遺骸。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場，樹幹留有飛機遺骸。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場。記者陳弘逸／攝影
空軍官校機號0852的AT-3教練機失事現場。記者陳弘逸／攝影

空軍 岡山 邱國正 AT-3 徐大鈞

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