籲停飛服役近40年AT-3 前少校現參選並批「官僚殺人」

我國空軍飛官徐大鈞少尉昨不幸發生意外，民眾黨新北市大新店區議員參選人、前少校張凱鈞批評，蔡英文總統針對這類意外只會講幹話，這樣老舊的飛機還在讓我國優秀飛官繼續飛，是在讓人賭命，根本是「官僚殺人」，下次應該讓蔡政府的高官們自己先試飛。

張凱鈞表示，這次事件又讓一名優秀的年輕空軍飛官不幸罹難，蔡英文又出來表達震驚、遺憾、難過，雖然指示國防部釐清事故原因，但對於是否立即全面停飛並汰換新機，以避免類似事件再發生，卻又絕口不提，這又暴露出蔡英文只會講幹話的本性。

張凱鈞指出，空軍的飛安意外是可以避免的，眾所皆知AT-3在台使用至今已38年，之前也出過事的F-5E服役更超過40年，機齡相當高、機件相對老舊，兩機型都發生多起事故，更造成多位優秀飛官殉職，但政府就是在讓空軍飛官繼續賭命，每次的飛航訓練都如同讓空軍弟兄們走一趟鬼門關，這就是標準的「官僚殺人」。

張凱鈞提到，二戰期間傘兵的死亡機率最高，最大問題就是傘包打不開，巴頓將軍當時就到工廠要求廠商必須100%都打開，並要求工廠老闆每次驗收就抽出一件背著從機上跳下去，從那刻起就沒再發生過降落傘沒打開過的狀況；下次訓練前應先請蔡政府高官們試飛。

張凱鈞不解，為何我國優秀的空軍飛行員還在繼續飛「老古董戰機」，這樣敵軍還沒來，飛官就因老舊的設備害死自己，「戰士應該戰死在沙場，而非含恨死在自家武器上」；蔡政府就是「今日公祭、明日忘記」的顢頇政府，今天的失事不是意外，猶如是蔡政府的蓄意謀殺。