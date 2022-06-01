影／美國參議員譚美結束訪台行程 下午搭機前往韓國
美國聯邦參議員譚美達克沃絲前天抵台訪問，期間晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花與國防部，並接受外交部長吳釗燮款宴，與台灣政界領袖針對台美關係各項安全與經貿等重要議題深入交換意見。譚美達克沃絲今天（1日）下午1點結束行程搭機離台，搭乘韓亞航空OZ-712航班前往韓國，全程未發表談話。
美國聯邦參議員譚美達克沃絲（Tammy Duckworth）於5月30日晚上7時36分搭機抵達桃園機場，今天結束訪問行程，搭乘韓亞航空公司OZ-712航班前往韓國，該航班訂於下午1點起飛，譚美達克沃絲於中午12點25分許抵達C2候機室，雖然全程並未發表任何談話，但她登機前親切地回頭與送行人員揮手道別並合影留念。
蔡英文總統5月31日接見譚美達克沃絲訪問團指出，台灣會持續向美國政府表達參與印太經濟架構（IPEF）的意願，也期待短期內台美將以嶄新作為，一起規劃具體途徑，深化台美雙邊經貿夥伴關係。
譚美表示，美國對台灣的支持不只是軍事，也是經濟上的，她這次也要特別來支持拜登推動提升台灣與美國的經濟合作關係。她再次強調美國對台灣大力支持，尤其是國會裡面，有非常強勁支持台灣的力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。
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