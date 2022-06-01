AT-3教練機空難現場樹林焦黑 軍方完成搜索解除管制

空軍官校機號0852的AT-3教練機昨天上午於岡山區田厝一路一處空地墜毀，少尉學官徐大鈞殉職，今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行，現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而失事現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大，軍方只帶走大型殘骸進行後續調查。

徐大鈞昨天駕駛空軍官校 AT-3教練機於岡山空軍官校起飛，執行例行訓練，於8時6分時，於機場東北約5浬失聯，隨後在岡山區田厝一路周邊一處瓜田發現失事殘骸及徐大鈞遺體，軍方緊急封鎖事故現場，派遣多輛軍卡車、吊車回收大型墜機遺骸，撞擊的位置不僅留有明顯拖曳痕跡，樹林周邊還被燒得焦黑，令人怵目驚心。 今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行，現場可見樹林留有大片焦黑痕跡。記者劉學聖／攝影 今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行。記者劉學聖／攝影 空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大，民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影 空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大。記者劉學聖／攝影