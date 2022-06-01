快訊

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

今增8.8萬例本土確診、122病歿 2嬰孩家中過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AT-3教練機空難現場樹林焦黑 軍方完成搜索解除管制

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大。記者劉學聖／攝影
空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大。記者劉學聖／攝影

空軍官校機號0852的AT-3教練機昨天上午於岡山區田厝一路一處空地墜毀，少尉學官徐大鈞殉職，今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行，現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而失事現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大，軍方只帶走大型殘骸進行後續調查。

徐大鈞昨天駕駛空軍官校 AT-3教練機於岡山空軍官校起飛，執行例行訓練，於8時6分時，於機場東北約5浬失聯，隨後在岡山區田厝一路周邊一處瓜田發現失事殘骸及徐大鈞遺體，軍方緊急封鎖事故現場，派遣多輛軍卡車、吊車回收大型墜機遺骸，撞擊的位置不僅留有明顯拖曳痕跡，樹林周邊還被燒得焦黑，令人怵目驚心。

今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行，現場可見樹林留有大片焦黑痕跡。記者劉學聖／攝影
今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行，現場可見樹林留有大片焦黑痕跡。記者劉學聖／攝影
今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行。記者劉學聖／攝影
今天中午左右軍方完成搜索撤離失事現場，並解除管制恢復通行。記者劉學聖／攝影
空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大，民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影
空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大，民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影
空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大。記者劉學聖／攝影
空軍AT-3教練機失事現場可見樹林留有大片焦黑痕跡，不少樹幹都攔腰折斷，而現場還有許多細小機身殘骸碎片，顯見當時撞擊力道之大。記者劉學聖／攝影

岡山 空軍 徐大鈞

延伸閱讀

教練機失事殉職少尉遺體暫置大吉座 學員教官前往致哀

航空迷水溪靶場拍到失事AT-3教練機 半年內痛失2飛官

資淺學官駕老舊AT-3 「失事率是美軍10倍」

AT-3起飛3分鐘墜毀 失事原因成謎

相關新聞

影／美國參議員譚美結束訪台行程 下午搭機前往韓國

美國聯邦參議員譚美達克沃絲前天抵台訪問，期間晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花與國防部，並接受外交部長吳...

阿湯哥捍衛戰士助攻美軍招募？ 當電影浪漫遇上現實迷思

1986年湯姆克魯斯主演的捍衛戰士第一集以來，一直有個迷思，就是這部電影有助美國海軍募兵成效，2022年的捍衛戰士續集應該也可以達到協助美軍招募官兵的目的。但是，實情可能並非如此，根據美國海軍研究所新聞網站（USNI）引述一份1993年募兵調查，當年大約有24%的人受到電視節目或者捍衛戰士這樣的電影影響，決定加入海軍，但是其他大多數人主要還是看到海軍的募兵簡介手冊才決定加入海軍。

AT-3教練機空難現場樹林焦黑 軍方完成搜索解除管制

空軍官校機號0852的AT-3教練機昨天上午於岡山區田厝一路一處空地墜毀，少尉學官徐大鈞殉職，今天中午左右軍方完成搜索撤...

直擊AT-3教練機失事現場 樹幹遭削斷樹林周邊焦黑一片

空軍官校機號0852的 AT-3教練機昨天上午於岡山區田厝一路一處空地墜毀，少尉學官徐大鈞殉職。事故當下軍方封鎖失事現場...

陸軍將編成五個後備步兵旅 編預算要修剌刀與步槍

為強化後備戰力，陸軍將陸續增編5個新訓旅，陸軍司令部日前在立法院表示，未來5個旅每個旅有4000名兵力員額，將陸續補充戰...

空軍新「地對空UHF通信無線電機」今年11月交裝第一批

空軍配合「鳳展專案」規畫將F-16V戰機上與地面人員通訊的「地對空UHF通信無線電機」系統進行提升，由中科院承製，空軍司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。