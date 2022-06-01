直擊AT-3教練機失事現場 樹幹遭削斷樹林周邊焦黑一片

空軍官校機號0852的 AT-3教練機昨天上午於岡山區田厝一路一處空地墜毀，少尉學官徐大鈞殉職。事故當下軍方封鎖失事現場，並派多輛軍卡車、吊車回收大型墜機遺骸，今天道路持續封閉，善後工作仍在進行，截至中午該路段才恢復通行，今透過空拍畫面，可見樹林留有大片焦黑痕跡，顯見當時撞擊力道之大。

徐大鈞昨天駕駛空軍官校 AT-3教練機於岡山空軍官校起飛，執行例行訓練，於8時6分時，於機場東北約5浬失聯，隨後在岡山區田厝一路周邊一處瓜田發現失事殘骸及徐大鈞遺體，軍方緊急封鎖事故現場，派遣多輛軍卡車、吊車回收大型墜機遺骸，直到入夜才告一段落。

失事現場，至今仍持續封鎖，僅讓居民通過，上午軍方仍持續派人進入墜毀的樹林撿拾遺落的殘骸，預計送往岡山空軍基地拼湊零件，力求從中找出事故原因，接近中午時段，才撤離並恢復道路通行。