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陸軍將編成五個後備步兵旅 編預算要修剌刀與步槍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
為強化後備戰力，陸軍將陸續增編5個新訓旅，陸軍司令部日前在立法院表示，未來5個旅每個旅有4000名兵力員額，將陸續補充戰鬥個裝，並維修相關單兵用步槍、剌刀與通訊機等。陸軍坦承，目前裝備尚未定就位，單位是缺裝編成。記者洪哲政/攝影
為強化後備戰力，陸軍將陸續增編5個新訓旅，陸軍司令部日前在立法院表示，未來5個旅每個旅有4000名兵力員額，將陸續補充戰鬥個裝，並維修相關單兵用步槍、剌刀與通訊機等。陸軍坦承，目前裝備尚未定就位，單位是缺裝編成。記者洪哲政/攝影

為強化後備戰力，陸軍將陸續增編5個新訓旅，陸軍司令部日前在立法院表示，未來5個旅每個旅有4000名兵力員額，將陸續補充戰鬥個裝，並維修相關單兵用步槍、剌刀與通訊機等。陸軍坦承，目前裝備尚未就定位，單位是缺裝編成。

立法院外交及國防委員會日前審查預算解凍案，國民黨立委馬文君質疑，陸軍將增編5個後備旅，每旅4000人，現在要花6億元買零件來修T91步槍，要修3700多把，但T-91步槍兩年後就要淘汰了，同樣面臨淘汰還有65式剌刀，「要修一萬把」，此外還要整修HF通訊機、KY野戰交換機等。

立委質疑，後備戰力強化案看不見全案建軍構想，這些面臨淘汰的裝備可用常備部隊汰除裝備入替，「為什麼還要修？」

現場備詢的陸軍參謀長章元勳答詢表示，相關預算計畫採購戰鬥線盤與戰鬥個裝，缺裝翻修預算則有6億多，他表示，新訓旅目前是缺裝編成，每個旅都有4000多人的編制數，而步槍是逐年淘汰，不是一次到位，新訓旅不是只有教召，還有入伍新兵也在用。

根據國防部全民防衛動員署向立法院提出評估報告，國軍將在2024年前增編8個旅級單位，擴充教召、新訓能量，其中有5個步兵旅是陸軍所屬，現已編成的有陸軍步兵109旅、117旅，今年七月將編成陸軍步兵101旅，2023年7月編成陸軍步兵137旅、2024年7月編成陸軍步兵249旅，擔任教召與新訓任務。

陸軍 立法院 教召

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