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空軍新「地對空UHF通信無線電機」今年11月交裝第一批

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍現役F-16A/B block20戰機飛行員與地面人員聯絡用的「地（艦）對空UHF通信無線電機」設備，目前是軍售案而來的AN/ARC-164，地面人員手持與F-16戰機通信的無線電機，都是「美國原裝」的產品。圖／本報資料照
空軍現役F-16A/B block20戰機飛行員與地面人員聯絡用的「地（艦）對空UHF通信無線電機」設備，目前是軍售案而來的AN/ARC-164，地面人員手持與F-16戰機通信的無線電機，都是「美國原裝」的產品。圖／本報資料照

空軍配合「鳳展專案」規畫將F-16V戰機上與地面人員通訊的「地對空UHF通信無線電機」系統進行提升，由中科院承製，空軍司令部日前表示，原型裝備已於去年6月完成驗測，軍商規都可獲得，整規書也完成修訂，中科院今年11月中即可交裝第一批，全案進度恢復正常。

空軍現役F-16A/B block20戰機飛行員與地面人員聯絡用的「地（艦）對空UHF通信無線電機」設備，目前是軍售案而來的AN/ARC-164，地面人員手持與F-16戰機通信的無線電機，都是「美國原裝」的產品。而因應F-16V新機服役，空軍編列54億5431萬6千元，由空軍統籌委由中科院規畫，結合跳頻技術，計畫換裝產製1000多具UHF通信無線電機裝備及相關設備。

但傳中科院指廠由代理商在台進行組裝交貨，國內廠商有意見，投訴頻傳，造成糾紛，全案進度落後。但空軍司令部參謀長黃志偉日前在立法院答詢時表示，此案原型裝備已於去年6月完成驗測，軍商規都可獲得，整規書也完成修訂，中科院今年11月中即可交裝第一批，全案進度恢復正常。

空軍 中科院 F-16

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