兒童疫苗大型接種站今上路 指揮中心下午2時記者會

1992年，由NBA明星組成的美國男籃代表隊，橫掃巴塞隆納奧運，世人稱為「夢幻隊」。同時間的美國海軍航艦甲板，也堪稱夢幻陣容：防空由F-14雄貓（Tomcat）戰機負責，對地則有航程長、酬載高的A-6闖入者（Intruder）攻擊機。A-6還有兩個親戚：KA-6D空中加油機，與伴隨攻擊機出擊的EA-6B徘徊者（Prowler）電戰機。相較之下，1980年代後期加入的F-18大黃蜂，則像是隊中最佳第六人：雖然並非頂級王牌，但每個位置都能替補，可以協助F-14捍衛空域，也可配合A-6深入敵陣。 當時沒人想到，隨著時局發展，上述每個「先發選手」，再加上S-3維京（Viking）反潛機，居然全被F-18大黃蜂替代掉。

2022-06-01 08:00