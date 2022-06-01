兒童疫苗大型接種站今上路 指揮中心下午2時記者會
今起六都設置七大疫苗接種站，指揮中心昨表示每站接種量約二千至三千人次不等。今天接種情形如何，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。
七個大型接種站分別設置在台北自由廣場、新北板橋車站、台中自然科學博物館、桃園市巨蛋、桃園市陸軍專科學校、台南市立圖書館總館、高雄展覽館。
除了兒童疫苗接種，今天起至6月30日期間，0至6歲兒童的家長可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑。
領取對象為2016年1月1日（含）以後出生者。依照身分證字號尾數分流，至全國近5000家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所領取。
另外，入境者全面採唾液採檢以及新的解隔標準也都在今天上路，實施狀況有待指揮中心說明。
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