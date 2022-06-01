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航空迷水溪靶場拍到失事AT-3教練機 半年內痛失2飛官

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
編號0852空軍官校AT-3教練機，昨天執行例行訓練在高雄岡山發生意外，機毀人亡；嘉義有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事教練機。圖／航空迷提供
編號0852空軍官校AT-3教練機，昨天執行例行訓練在高雄岡山發生意外，機毀人亡；嘉義有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事教練機。圖／航空迷提供

編號0852空軍官校AT-3教練機，昨天執行例行訓練在高雄岡山發生意外，機毀人亡；嘉義有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事教練機；1月11日，空軍嘉義基地機號6650號的F-16Ｖ在水溪靶場撞地機毀人亡，飛行員陳奕上尉殉職，有航迷拍到失事墜海前影像，半年不到痛失兩位飛官。

航迷說，教練機到水溪靶場練習炸射，飛行速度、空度，不比服役的幻象、Ｆ16、ＩＤＦ主力戰機，ＡＴ-3教練機也是知名雷虎小組飛行表演機種，嘉義基地構改升級Ｆ16Ｖ典禮上，雷虎小組駕駛教練機從岡山基地飛到嘉義基地上空表演，高超飛行技術，讓人驚呼。

1月11日下午，嘉義基地第四聯隊編號6650的單座F-16V戰機，在東石鄉水溪靶場，執行「照準」投彈訓練科目墜海，有航迷拍到戰機墜海失事前影像，交給軍方，墜海前影像在航迷社群引發討論，資深航迷說，從戰機大角度滾轉墜海，疑飛行員墜海前昏迷失能。

從航迷拍到的影像發現，這架編號6650的單座F-16V戰機，在水溪靶場上空執行訓練科目，大角度滾轉，有時機腹朝上倒飛，高速墜海激起強大波浪水花，航迷馬上將畫面影像交給軍方。

昨天失事AT-3教練機，肇因待查，機上無黑盒子，但失事不外天候、機械、人為、鳥擊等因素，外界質疑機齡老舊，但根據國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，教練機1988年出廠至今，服役34年，航空器操作壽限仍屬壽命中期。

加上配備馬丁貝克MK-10L彈射椅，他認為AT-3教練機仍可視為成熟安全的機種，AT-3可視為成熟安全機種，教練機服役時間都很長久，如美國空軍的T-38教練機至今服役61年，仍為美國現役高教機。

編號0852空軍官校AT-3教練機，昨天執行例行訓練在高雄岡山發生意外，機毀人亡；嘉義有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事教練機。圖／航空迷提供
編號0852空軍官校AT-3教練機，昨天執行例行訓練在高雄岡山發生意外，機毀人亡；嘉義有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事教練機。圖／航空迷提供
編號0852空軍官校AT-3教練機，昨天執行例行訓練在高雄岡山發生意外，機毀人亡；嘉義有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事教練機。圖／航空迷提供
編號0852空軍官校AT-3教練機，昨天執行例行訓練在高雄岡山發生意外，機毀人亡；嘉義有航空迷去年在東石鄉空軍水溪靶場，拍到這架失事教練機。圖／航空迷提供

戰機 嘉義 空軍

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