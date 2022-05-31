AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因待鑑定

編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，機毀人亡，遺體今午送往高雄市立殯儀館，經橋頭地檢署檢察官與會同法醫初步相驗結果，23歲少尉學官徐大鈞遺體受損、全身多處骨折，有灼傷，詳細死亡原因待法醫研究所鑑定。

檢方表示，今天接獲高雄憲兵隊及岡山警分局通報空軍官校AT-3教練機墜落於岡山區田厝一路空地，隨即指示主任檢察官李廷輝、外勤檢察官吳正中及國防部調辦事軍法官薛丞芸，與高雄憲兵隊及岡山分局等單位，組成專案小組，全力偵辦。

專案小組於今天上午10時30分許，前往事故地點勘驗，檢視教練機殘骸並蒐集 現場跡證。接著在下午4時許，會同法務部法醫研究所法醫師潘至信，前往高雄市立殯儀館相驗。

橋頭地檢署今天晚上九時許，發布新聞稿指，徐大鈞初步相驗結果，遺體有部分受損、全身多處骨折，並有灼傷，詳細死亡原因待法醫研究所鑑定。