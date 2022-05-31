快訊

狗仔爆料汪小菲曾對大小S動粗 3張「關鍵親密照」曝光

AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因待鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因待鑑定

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影

編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，機毀人亡，遺體今午送往高雄市立殯儀館，經橋頭地檢署檢察官與會同法醫初步相驗結果，23歲少尉學官徐大鈞遺體受損、全身多處骨折，有灼傷，詳細死亡原因待法醫研究所鑑定。

檢方表示，今天接獲高雄憲兵隊及岡山警分局通報空軍官校AT-3教練機墜落於岡山區田厝一路空地，隨即指示主任檢察官李廷輝、外勤檢察官吳正中及國防部調辦事軍法官薛丞芸，與高雄憲兵隊及岡山分局等單位，組成專案小組，全力偵辦。

專案小組於今天上午10時30分許，前往事故地點勘驗，檢視教練機殘骸並蒐集 現場跡證。接著在下午4時許，會同法務部法醫研究所法醫師潘至信，前往高雄市立殯儀館相驗。

橋頭地檢署今天晚上九時許，發布新聞稿指，徐大鈞初步相驗結果，遺體有部分受損、全身多處骨折，並有灼傷，詳細死亡原因待法醫研究所鑑定。

徐大鈞父母及妹妹今天下午抵達飛機墜落現場，三人眼神哀戚、眼眶紅腫泛紅，在場僅拿香拜拜，未招魂便離開。軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落，雖軍車撤離，但現場仍拉起封鎖線，留空軍憲兵隊人員現場留守。

教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚六時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，23歲少尉學官徐大鈞遺體今午送往高雄市立殯儀館。記者陳弘逸／攝影
編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，23歲少尉學官徐大鈞遺體今午送往高雄市立殯儀館。記者陳弘逸／攝影

岡山 空軍 徐大鈞 墜機

延伸閱讀

空軍教練機失事 蘇紫雲：AT-3可視為成熟安全機種

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

AT-3教練機失事 他想到「空軍直升機夜搜能力提升」遭結案

AT-3教練機失事…大量遺骸散落樹林 已看不出機體原貌

相關新聞

AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因待鑑定

編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，機毀人亡，遺體今午送往高雄市立殯儀館，經橋頭地檢...

空軍教練機失事 蘇紫雲：AT-3可視為成熟安全機種

空軍一架AT-3教練機今日在高雄岡山失事，肇因待查。財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今日表示，這架墜毀...

殉職飛官徐大鈞學生照曝 國中班導難過：是班上開心果

高雄空軍官校一架AT-3教練機今天上午在高雄市岡山墜毀，少尉飛官徐大鈞殉職。曾帶過他3年的國中班導莊靖芬坦言，「心裡很難...

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，機毀人亡，從飛行高度、可反應時間及教練機逃生座椅...

AT-3教練機失事 他想到「空軍直升機夜搜能力提升」遭結案

民進黨立委蔡適應今天表示，空軍UH-60M直升機夜間海上搜救能力提升案走不下去，只能辦理現況結案，但國防部表達預算不足支...

影／1公里外高雄阿蓮區居民 拍到墜機前關鍵畫面

編號0852空軍官校AT－3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，機毀人亡，遠在1公里外的阿蓮區林姓居民家中監視器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。