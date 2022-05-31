空軍教練機失事 蘇紫雲：AT-3可視為成熟安全機種

空軍一架AT-3教練機今日在高雄岡山失事，肇因待查。財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今日表示，這架墜毀的教練機機尾序號標示，應為1988年出廠至今，雖服役34年，但在航空器操作壽限仍屬壽命中期，加上配備馬丁貝克MK-10L彈射椅，他認為AT-3教練機仍可視為成熟安全的機種。

蘇紫雲表示，AT-3教練機發源於國機國造的「虹翔二號」計畫係於1984開始服役服役，全機隊並在2006年完成延壽的「強漢」專案。搭載兩具台美合作的TFE731-2-2L發動機，推力3500磅、約1575公斤，綜合推力可達3150公斤，油路系統也採複式配置，具有故障後避免單一系統失效的設計，而其逃生設備為馬丁貝克MK-10L彈射椅，可在零高度零速度彈射，依照原廠統計至今全球仍有500具MK-10彈射椅服役中，安全記錄則有800人成功彈射逃生。

他進一步說，因此AT-3可視為成熟的安全機種。事實上，教練機的服役時間都很長久，例如美國空軍的T-38教練機至今已服役61年，仍為美國現役高教機，美國空軍並編列3.8億美元採購J-85新引擎與裝備，打算服役至2040年代再由T-7紅鷹教練機完全取代。

蘇紫雲進一步表示，國軍昨日墜毀的機尾序號標示，這架機應為1988年出廠至今，已服役34年，累計飛行時數為6068小時，在航空器操作壽限仍屬壽命中期。但考量國軍機隊型號的後勤成本、以及先進訓練的需求，具備數位座艙的「勇鷹」高教機將取代AT-3高教機功能，以及F-5的部訓機功能，進一步提高飛勤安全、訓練效益與降低後勤成本。

他說，另值得注意的是，美軍也導入VR/AR科技培訓飛行員，以提高熟飛能力後再上實機以進一步降低風險。依照美國空軍官校的先導研究顯示，學官採用傳統訓練模式需一年才能取得戰機飛行資格，但結合VR/AR科技則僅需4個月，且適用「作戰飛行部隊」(combat air force)、「勤務飛行部隊」(mobility air force)的養成訓練，依照測算若美軍全面推動每年可節約89億美金的訓練費用，更重要的是大幅減少訓練的飛安事故。

蘇紫雲表示，駕駛失事機的學官徐大均昨日進行「五邊飛行」的繞場航線訓練時，不幸於岡山基地北北東方8公里處墜毀，事故原因需尊重專業鑑定，但現場跡證顯示與民宅密集區僅約兩百公尺，以教練機空速判斷僅有約1.8秒的反應時間，他認為徐少尉至最後一刻仍努力避免地面民宅傷亡，並試圖迫降，才在田地留下百餘公尺的地面摩擦痕跡。