AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，機毀人亡，從飛行高度、可反應時間及教練機逃生座椅性能來研判，空軍官校前校長張延廷認為，23歲少尉飛官徐大鈞很可能為了處置飛機避免波及民宅，才會錯失逃生時機。

關於AT-3教練機逃生座椅，張延廷指出，教練機的座椅屬馬丁貝克彈射座椅，只要飛機在水平狀態下，可零高度、零速度及零秒彈射，逃生性能優良。

張延廷說，AT-3教練機航線單飛高度，依規定僅500公尺，若機體有任何異狀，駕駛試圖修正的過程中，能反應的時間，可能僅不到10秒，也難以一心多用，顧及逃生又要控制飛機。

張依照今天事故狀況研判，認為徐大鈞可能在處置飛機的過程中，錯失逃生機會。

張還說，若教練機駕駛提前逃生，機體很可能在無人控制的狀態下，依據慣性，失控波及其他的民宅，甚至造成民眾傷亡，而徐大鈞很可能在當下，專注於操作飛機，沒有做出任何逃射動作。

初步了解，徐大鈞遺體被包在座椅上，座椅下方還有彈射座椅的彈藥，降落傘在機身旁，其他殘骸散落樹林、瓜園內，殘骸有血跡，另AT-3教練機無黑盒子，事故原因仍待釐清。