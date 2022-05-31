AT-3教練機失事 他想到空軍直升機夜搜能力提升遭結案

民進黨立委蔡適應今天表示，空軍UH-60M直升機夜間海上搜救能力提升案走不下去，只能辦理現況結案，但國防部表達預算不足支應美方報價時，卻仍可支付46.2億元興建國家軍事博物館。他籲預算分配應注意輕重緩急，一定要讓有限經費投在最重要的項目上。

蔡適應今在臉書貼文表示，今天上午發生AT-3於高雄岡山地區失事，飛官不幸殉職的悲劇，他感到十分哀慟，籲請國防部務必妥善處理後續事宜，而此時他也不宜對事故原因發言，一切靜待飛安調查結果。

但貼文進一步說，雖然如此，他要分享一件與此案沒有直接關係，但與未來可能遇到飛官搜救有關的想法。以他關注多年UH-60M夜間海上搜救能力提升案為例，從前年開始在性能提升和購買新機間反覆搖擺，預算編了都無法執行，最後這案更是完全走不下去，只能辦理現況結案，問題是急迫的搜救需求沒有改變，對於就這樣耗掉3年時間實在感到不解。

蔡適應說，但當國防部表達預算不足支應美方報價時，卻還是可以支付46.2億元興建國家軍事博物館。他認為，預算分配應注意輕重緩急，一定要讓有限經費投注在最重要的項目上。