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北榮自由廣場採檢破兩萬人 馮世寬致贈慰問金100萬元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總支援自由廣場PCR採檢突破兩萬人，退輔會主委馮世寬致贈慰問金100萬元。圖／台北榮總提供
台北榮總支援自由廣場PCR採檢突破兩萬人，退輔會主委馮世寬致贈慰問金100萬元。圖／台北榮總提供

為方便快篩陽性民眾採檢PCR，台北榮總於台北市自由廣場開設「車來速」防疫急門診篩檢站，並於上周六起提供開立抗病毒藥物服務，6月1日再設立5至11歲兒童疫苗接種站。今天上午採檢人數正式突破2萬人，國軍退輔會主委馮世寬今至台北榮總視察，慰勉全體同仁辛勞，並致贈防疫工作慰問金一百萬元。

馮世寬說，台北榮總是防疫的護國神山，感謝台北榮總以無私無我、犧牲奉獻的精神，為全民防疫挺身而出，也獲得全國民眾一致肯定與好評。

北榮院長陳威明說，防疫期間，台北榮總配合政府，首先設置自由廣場「車來速」防疫急門診篩檢站，擴大PCR採檢量能，紓解各醫院急診壓力；並承接加強型防疫旅館、設立兒童專責急門診綠色通道、婦幼親子看診區等便民措施。

陳威明指出，5月28日起自由廣場防疫急門診再提供開立抗病毒藥物服務，6月1日再設立5至11歲BNT兒童疫苗接種站。台北榮總全體同仁上下一心，盡全力完成國家交付的任務，守護全民的健康，必能抗疫成功。

榮總 篩檢站 疫苗

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