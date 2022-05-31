空軍官校教練機失事 民眾黨：蔡英文遇事不能只發臉書
空軍一架AT-3教練機今上午在高雄墜機，駕駛員空軍官校110年班徐大鈞少尉不幸殉職。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，蔡英文總統不能碰到事情只發臉書表達沉痛、表達遺憾，要真正重視系統性問題，保障國軍安全。
邱臣遠表示，民眾黨對於罹難飛官，表達沉痛的哀悼之意。他也呼籲，總統身為三軍統帥，不能只有表達遺憾、說要徹查，很多國軍系統上問題必須去解決，空難事故不外乎機械、人員、天候三大因素，相關事故調查涉及專業，「鄭重要求國防部、空軍成立專案調查小組，並請運安會、民航局、民間專家學者協助，找出事故原因」。
邱臣遠並提到，近年敵情嚴峻，加上近日美國參議員來訪，共機擾台又更頻繁，前線飛官負擔非常重，是以往1.5倍，飛安把關至關重要，至於設備問題，AT-3教練機從1984年服役到現在已經38年，跟F5系列戰機一樣非常老舊，極需要汰換，空軍新式高教機將把原本空軍3階段3機種的訓練簡化成3階段2機種，民眾黨團會持續監督，保障每一位飛官安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言