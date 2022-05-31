美參議員譚美再度訪台 外交部：關切台海安全

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）昨抵台訪問，外交部北美司司長徐佑典今表示，譚美為參議院軍事委員會成員，對台海議題一向非常關切，訪台期間會與總統、行政院長、國防部高層針對台海安全議題交換意見。

徐佑典今在例行記者會指出，譚美也非常關切經貿議題，她認為強化美國與夥伴國家之間的經貿關係，是反制中國大陸經濟脅迫的最佳途徑；譚美將會晤我主管經貿的官員，同時在美國在台協會（AIT）安排之下，她也會與台灣一些廠商晤談，拓展譚美所屬伊利諾州的商務及出口市場。

譚美訪台之際，30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），數量為今年第2多。

徐佑典表示，中共軍機過去幾個月以來不時在台灣周邊進行軍事威脅行動，外交部對此舉措予以譴責；中共極權政府對台灣的武力威脅只會更堅定台灣人民捍衛自由民主的意志，也會吸引美國及更多夥伴對於民主台灣的支持，以及對於台海和平穩定的重視。

外交部昨指出，譚美5月30日至6月1日在台期間，將會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴。