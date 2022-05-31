空軍官校教練機失事 黃志偉：地面未接獲學官跳傘訊號

空軍司令部今（31）日表示，空軍官校一架機號0852 AT-3教練機，由少尉學官徐大鈞駕駛，上午8時3分於空軍官校執行例行訓練，8時6分於機場東北約5浬失聯，經空軍極力搜救，仍不幸接獲岡山消防分隊通報於岡山區田厝一路前空地發現飛機殘骸及飛行員忠骸。空軍官校AT-3教練機全數停飛特檢，所有學員飛行訓練都暫停。

空軍司令部上午舉行記者會，空軍參謀長黃志偉表示，殉職的學官是徐大鈞、23歲，空軍官校110年班，是空軍官校少尉學員，其飛行總時數為116.2小時，AT-3機種飛行時間為24小時，其人員體檢、航空生理、求生訓練均合格。而其設籍新北市，未婚。

至於這架0852 AT-3教練機的機務情況，黃志偉表示，機身時間:6068:50小時，上次執行週檢出站時間為111年2月17日，出站後迄今已飛行77:55小時，近一年無重大修護事件。

黃志偉表示，官校獲報飛機失聯後，司令部及空軍官校同步開設緊急應變中心。司令劉上將率相關業參已赴空軍官校。空軍司令部督察長室失事調查專案小組已赴現場。空軍司令部已下令空軍官校暫停全部飛訓任務。

黃志偉表示，0852 AT-3教練機是在上午8時6分於岡山基地航線上失聯。8時11分岡山消防分隊接獲通報趕抵現場，發現飛機殘骸，且有部分餘火加以撲滅；並於現場發現人員已殉職。官校失事搶救編組抵達現場會同消防局人員實施搶救作業，並由失事調查小組實施現場蒐證。

黃志偉說，徐大鈞今天是進行第二次航線單飛，其首度5月18日單飛鑑定合格，並曾經5架次雙座飛行訓練，狀況都正常，今晨是在教官帶飛作起降後，才放其單飛，基本上就是在機場上空盤旋並執行起降，而徐駕0852 AT-3教練機升空後，官校塔台方面曾獲徐回報機務正常，岡山上午天候也正常，且排除有大批候鳥過境狀況，但0852機在衝場前就失聯。地面也未接收到徐曾經跳傘的電子訊號。

空軍司令部進一步表示，目前已成立應變中心並派出調查小組實施搶救及調查；對於此次事件造成優秀飛行員殉職，本部深表哀痛與不捨，後續將依總統指導，全力查明事件經過，並協助家屬辦理治喪事宜。