今2次單飛...起飛5分鐘光點消失 殉職飛官靦腆照曝光

空軍1架AT-3教練機，今上午8時3分起飛後，於8時8分光點消失，機上23歲少尉飛官徐大鈞不幸殉職，據了解，徐是家中長子，從小就懷從軍夢，老家在新北市新店區，今他個人照片也曝光，父親還曾在兒子生日時發文祝福，願他「飛翔天際」。

徐大鈞為空軍官校110年班，今上午駕駛編號AR32、機號852的AT-3教練機，進行第二次單飛，卻在8時8分左右於大崗山仁德田厝里光點消失，高雄市消防局接獲空軍轉報後，趕往事發地點搜救，現場散落機身殘骸，僅有一具遺體，確認死者為徐大鈞，失事現場無撞到其他民宅及建物。

徐大鈞臉書照片笑容靦腆，家人以他身為空軍飛行員為榮。徐生前總飛行時數為126.20小時，其中AT-3飛行時數則為24小時。據悉，他是家中長子，除了父母外還有1個妹妹，空軍已在第一時間通知家屬，並前往高雄中。