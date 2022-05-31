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AT-3墜機飛官殉職 江啟臣：查明原因徹底檢討

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
空軍1架AT-3教練機上午於高雄岡山基地起飛，執行訓練任務時發生事故，飛官徐大鈞少尉（如圖）殉職。圖／空軍司令部提供
空軍1架AT-3教練機上午於高雄岡山基地起飛，執行訓練任務時發生事故，飛官徐大鈞少尉（如圖）殉職。圖／空軍司令部提供

1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛執行訓練任務時發生事故。國民黨立委江啟臣今表示，又一飛官殉職，造成空軍未來的重要戰力折損。不論原因為何，都必須要查明究竟是人為、機械還是天候因素，徹底檢討改進。

江啟臣指出，這次殉職的飛官相當年輕，更令人感到哀慟與不捨。目前只知道是在進行訓練的時候失事墜機，但不論原因為何，都必須要查明究竟是人為、機械還是天候因素，徹底檢討改進，別再讓我空軍健兒，出身未捷身先死。

江啟臣表示，作為空軍飛官訓練用的AT-3至今有38年、F-5E服役更超過40年，機齡已高、機件相對老舊，新式勇鷹高教機已陸續交機並開始換裝換訓，國防部應如期如質並在安全無虞下完成交機作業，以確保空軍訓練飛行安全。

高雄空軍官校少尉學員徐大鈞今天上午駕駛AT-3教練機飛行訓練時，在高雄岡山區發生墜機意外，飛機殘骸散落田中，飛官罹難。圖／讀者提供
高雄空軍官校少尉學員徐大鈞今天上午駕駛AT-3教練機飛行訓練時，在高雄岡山區發生墜機意外，飛機殘骸散落田中，飛官罹難。圖／讀者提供

空軍 江啟臣

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