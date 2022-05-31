AT-3墜機飛官殉職 江啟臣：查明原因徹底檢討

1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛執行訓練任務時發生事故。國民黨立委江啟臣今表示，又一飛官殉職，造成空軍未來的重要戰力折損。不論原因為何，都必須要查明究竟是人為、機械還是天候因素，徹底檢討改進。

江啟臣指出，這次殉職的飛官相當年輕，更令人感到哀慟與不捨。目前只知道是在進行訓練的時候失事墜機，但不論原因為何，都必須要查明究竟是人為、機械還是天候因素，徹底檢討改進，別再讓我空軍健兒，出身未捷身先死。