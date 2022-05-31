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巧合！空軍AT-3教練機高雄墜毀 一早台南天空也見AT-3編隊飛行
一架AT-3教練機今早驚傳在高雄墜毀，駕駛空軍官校徐大鈞少尉不幸身亡，據知，稍早也有5架AT-3教練機還編隊在台南沿海上空飛行，還有人捕捉其英姿，詎料隨後在高雄傳出同型機發生憾事，令人震驚。
臉書「我愛學甲大北門區」管理員Victor Chen，今一早就在臉書Po文，「今天早上7-8點多，學甲的天空可以看到空軍分列式的噴煙訓練表演~#向辛苦的捍衛戰士致敬！」
也分享多張所拍的精彩照片，機隊通過學甲上空瞬間搭配藍天白雲大景，還在上空畫出多條煙霧，讓目睹鄉親也頻讚稱好久沒有看到這一幕，真的美呆了。
Victor Chen說，他是上午約7點50分左右在學甲光華里拍下這些照片，自己是剛剛才驚知後續傳出墜機事件，真的非常震驚與不捨。不少學甲鄉親難過的說，「才不久之前還好好的，怎會這樣！」
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