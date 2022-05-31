聽到AT-3教練機失事「碰」巨響 民眾驚：以為發生氣爆

高雄空軍官校少尉學員徐大鈞今天上午駕駛AT-3教練機飛行訓練時，在高雄岡山區發生墜機意外，飛機殘骸散落田中，飛官徐大鈞罹難。住附近住宅區的目擊民眾說，聽到「碰」一聲巨響，看到濃煙冒起，一度以為發生氣爆，看到零件四散，竟然是飛機瞬間墜落，才知道事情大條了，趕緊報案。

失事現場是一片農地，附近有瓜園等，聯外道路狹小，僅供一輛車可通行。目擊民眾也提到，飛官發生意外瞬間，有盡力避開人口稠密區，應該是已經盡力了，有看到飛機殘骸有血跡，看了很不捨。