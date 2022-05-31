AT-3教練機服役38年 15次失事意外紀錄

高雄崗山空軍官校一架機號0852 的AT-3教練機，上午在大崗山仁德田厝里附近失事，學官疑不幸殉職。這是AT-3服役38年以來第15次失事紀錄，肇因待查。

統計空軍AT-3教練機失事紀錄如下：

1990年8月7日，編號0845機在澎湖縣馬公機場故障迫降，飛官羅夢雄中校輕傷，陳水乾少校人安。

1990年9月6日，編號0837機因機械故障墜毀在嘉義縣大埔鄉地區，單飛學官喬世勳跳傘獲救。

1991年4月23日，編號0831機墜毀在高雄縣燕巢鄉地區，教官周國祥、學官楊鐵忠獲救。

1992年10月14日，編號0804機因航管人員導引疏失於屏東縣山區撞山。飛官陳志恆、飛行生林明正殉職。

1994年1月26日，空軍第三十五作戰隊編號0850機於新竹縣外海失控墜海，劉兆瑞上尉獲救、黃錦鴻中校殉職。

1994年11月7日，編號0858機在苗栗縣外海發動機熄火墜海，該機屬於第35作戰隊，飛官傅惠民、張志勇二人獲救。

1995年6月12日，空軍第35作戰隊編號0805機在新竹基地進場落地時，鼻輪未放妥衝出起火，飛官王光璽、段連昇重傷。

1996年2月8日，編號0843機因發動機冒煙後墜毀高雄市橋頭區，飛行員中尉學官陳厚志獲救。

1997年6月27日，空官雷虎小組編號 0833機因操演失控墜機於空軍官校校區機場西側跑道，教官徐海華少校殉職。

1998年9月5日，編號 0826機於降落滑行時起火，學官少尉陳家梁獲救。

2003年6月11日，編號 0827機於操作失速科目時進雲後撞山墜毀於臺東縣關山鎮附近，少尉學員邱一峰與少校教官段連昇殉職。

2012年2月3日，編號0809機於屏東縣春日鄉古華村士文溪上游上空，擦撞編號0816教練機的左後水平尾翼。編號0809正駕駛曾國維中尉和副駕駛張國強中校均跳傘逃生獲救，編號0816教練機則安返岡山基地，該機正副駕駛吳岳恆上尉與黃銘勳教官均安。

2014年10月21日，編號0847機於高雄市梓官區上空與編號0815發生擦撞意外，0815機最後墜毀於梓官加油站後方，該機飛行員中校教官莊倍源殉職，0847號機安返官校。

2015年9月22日，編號0851機執行儀器飛行訓練任務時在花蓮縣卓溪鄉附近墜毀，前座少校教官王勁鈞及後座中尉學官黃俊榮不幸殉職。

2022年5月31日，0852機由空軍官校110年班徐大鈞少尉執行其第二次單飛，墜毀於高雄市岡山區田厝一路77號附近，飛官疑不幸殉職。