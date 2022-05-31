快訊

機場入境新政策！ 蘇貞昌：明起改為唾液篩檢 不用等待PCR

有愛就有希望：《愛在暹邏》泰國LGBT故事

最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AT-3教練機服役38年 15次失事意外紀錄

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍AT-3教練機。圖/軍聞社
空軍AT-3教練機。圖/軍聞社

高雄崗山空軍官校一架機號0852 的AT-3教練機，上午在大崗山仁德田厝里附近失事，學官疑不幸殉職。這是AT-3服役38年以來第15次失事紀錄，肇因待查。

統計空軍AT-3教練機失事紀錄如下：

1990年8月7日，編號0845機在澎湖縣馬公機場故障迫降，飛官羅夢雄中校輕傷，陳水乾少校人安。

1990年9月6日，編號0837機因機械故障墜毀在嘉義縣大埔鄉地區，單飛學官喬世勳跳傘獲救。

1991年4月23日，編號0831機墜毀在高雄縣燕巢鄉地區，教官周國祥、學官楊鐵忠獲救。

1992年10月14日，編號0804機因航管人員導引疏失於屏東縣山區撞山。飛官陳志恆、飛行生林明正殉職。

1994年1月26日，空軍第三十五作戰隊編號0850機於新竹縣外海失控墜海，劉兆瑞上尉獲救、黃錦鴻中校殉職。

1994年11月7日，編號0858機在苗栗縣外海發動機熄火墜海，該機屬於第35作戰隊，飛官傅惠民、張志勇二人獲救。

1995年6月12日，空軍第35作戰隊編號0805機在新竹基地進場落地時，鼻輪未放妥衝出起火，飛官王光璽、段連昇重傷。

1996年2月8日，編號0843機因發動機冒煙後墜毀高雄市橋頭區，飛行員中尉學官陳厚志獲救。

1997年6月27日，空官雷虎小組編號 0833機因操演失控墜機於空軍官校校區機場西側跑道，教官徐海華少校殉職。

1998年9月5日，編號 0826機於降落滑行時起火，學官少尉陳家梁獲救。

2003年6月11日，編號 0827機於操作失速科目時進雲後撞山墜毀於臺東縣關山鎮附近，少尉學員邱一峰與少校教官段連昇殉職。

2012年2月3日，編號0809機於屏東縣春日鄉古華村士文溪上游上空，擦撞編號0816教練機的左後水平尾翼。編號0809正駕駛曾國維中尉和副駕駛張國強中校均跳傘逃生獲救，編號0816教練機則安返岡山基地，該機正副駕駛吳岳恆上尉與黃銘勳教官均安。

2014年10月21日，編號0847機於高雄市梓官區上空與編號0815發生擦撞意外，0815機最後墜毀於梓官加油站後方，該機飛行員中校教官莊倍源殉職，0847號機安返官校。

2015年9月22日，編號0851機執行儀器飛行訓練任務時在花蓮縣卓溪鄉附近墜毀，前座少校教官王勁鈞及後座中尉學官黃俊榮不幸殉職。

2022年5月31日，0852機由空軍官校110年班徐大鈞少尉執行其第二次單飛，墜毀於高雄市岡山區田厝一路77號附近，飛官疑不幸殉職。

空軍 教官 屏東縣

延伸閱讀

空軍AT-3教練機飛行員殉職 蔡總統：徹底釐清事故原因

起飛5分鐘光點消失 23歲飛官殉職 救難人員：未撞建物

空軍AT-3教練機於高雄墜機 飛行員殉職

尼泊爾失事客機殘骸尋獲 目前找到14具遺體

相關新聞

空軍AT-3教練機於高雄墜機 飛行員殉職

空軍一架AT-3教練機上午在高雄墜機，駕駛為空軍官校110年班徐大鈞少尉，飛行編號AR32，機號0852，於上午8時3分起飛，這是他第二次單機單飛，於8時8分光點消失。

聽到AT-3教練機失事「碰」巨響 民眾驚：以為發生氣爆

高雄空軍官校少尉學員徐大鈞今天上午駕駛AT-3教練機飛行訓練時，在高雄岡山區發生墜機意外，飛機殘骸散落田中，飛官徐大鈞罹...

AT-3教練機服役38年 15次失事意外紀錄

高雄崗山空軍官校一架機號0852 的AT-3教練機，上午在大崗山仁德田厝里附近失事，學官疑不幸殉職。這是AT-3服役38...

空軍AT-3教練機飛行員殉職 蔡總統：徹底釐清事故原因

空軍一架AT-3教練機今天上午在高雄墜機，駕駛為空軍官校110年班徐大鈞少尉，飛行編號AR32，機號0852，於上午8時...

美參議員達克沃斯將見蔡英文 中國大陸30架軍機再擾台

美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）週一（5月30日）無預警率團抵達台灣。台灣總統府表示，達克沃斯週二（5月31日）將會晤總統蔡英文

AT-3墜機飛官殉職 江啟臣：查明原因徹底檢討

1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛執行訓練任務時發生事故。國民黨立委江啟臣今表示，又一飛官殉職，造成空軍未來的重要戰力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。