起飛5分鐘光點消失 23歲飛官殉職 救難人員：未撞建物

1986年風靡世界，讓湯姆克魯斯與F-14雄貓式（Tomcat）戰機紅翻天的電影「捍衛戰士」，30多年後推出續集。阿湯哥雖已非小鮮肉，至少還是帥大叔，F-14却在2006年退出美國海軍，只能換上F/A-18大黃蜂（Hornet）。 相較於貴氣十足，粉絲無數的F-14，當初輸掉空軍標案，輾轉遷到海軍的F/A-18，從服役開始就不是特別有人氣，被官兵挖苦為塑膠蟲。然而，蟲族成功一統美國海軍。在F-35C服役前，航艦上除了E-2預警機，所有噴射機都是大黃蜂。 F/A-18成功示範，一架性能數字看似平庸的飛機，因為各方面表現均衡，再加上從設計開始，就充分考慮到操作經濟，最後終於獲得大成功。

2022-05-31 08:00