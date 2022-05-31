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空軍AT-3教練機飛行員殉職 蔡總統：徹底釐清事故原因

23歲飛官殉職...AT-3教練機「起飛5分鐘」光點消失 救難人員：未撞建物

空軍AT-3教練機「起飛5分鐘」墜落岡山 飛行員殉職

起飛5分鐘光點消失 23歲飛官殉職 救難人員：未撞建物

聯合報／ 記者陳弘逸陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
空軍AT-3教練機。本報資料照
空軍AT-3教練機。本報資料照

高雄空軍官校學員飛行訓練發生意外，教練機上午8點3分起飛，8點8分光點消失，少尉飛行學員徐大鈞在高雄市岡山區發生墜機意外，

救難人員到場時，發現沒有無撞擊其他民宅及建物，僅發現徐的遺體，明顯死亡。失事現場已經封鎖採證，空軍表示，意外發生原因等，後續由空軍司令部統一說明。

高雄市消防局表示，5月31日8點9分在岡山區田厝一路77號獲報一起航空器事故，到達現場火勢已熄滅，現場發現1名男性遺體，明顯死亡未送醫。

據了解，5架AT3教練機在台南西港附近訓練，期間1架失蹤，只有4架平安返航，空軍擴大搜救，可惜已晚了一步。

殉職的中尉飛行官徐大鈞是空軍官校110年班，今天上午8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，5分鐘後，8點8分在高雄岡山區田厝里一帶光點消失。空軍、消防人員獲報後趕緊現場搜索，失事現場沒撞擊其他民宅及建物，僅有一具遺體，也沒發現其他傷者，經確認死者就是少尉飛行官徐大鈞。

空軍AT-3教練機。本報資料照
空軍AT-3教練機。本報資料照

空軍 岡山 高雄市

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