30架共機編隊擾西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意
空軍司令部30日發布共機動態，當日計有30架共機快慢機隊侵入台灣西南防空識別區（ADIZ），航跡集中在南側邊緣，顯為有系統的編隊，舉措研判不僅刻意，且數量規模為今年數量第2多。
根據空軍晚間發布的共機動態，包括2架空警500預警機、4架運8電偵機、1架運8遠干機、1架運8反潛機、6架殲16戰機、8架殲11戰機、4架殲10戰機、2架蘇愷35戰機、2架蘇愷30戰機，總共有30架共機侵擾台灣西南ADIZ；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部統計，今年1月23日有39架次共機擾台，是今年以來數量最多一次，30日的30架次則次之。
昨日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多，航跡較深入識別區者，則為包括2架空警500預警機、4架運8電偵機與3架蘇愷30戰機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言