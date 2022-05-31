30架共機編隊擾西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
昨（30）日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多。圖/空軍司令部提供
昨（30）日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多。圖/空軍司令部提供

空軍司令部30日發布共機動態，當日計有30架共機快慢機隊侵入台灣西南防空識別區（ADIZ），航跡集中在南側邊緣，顯為有系統的編隊，舉措研判不僅刻意，且數量規模為今年數量第2多。

根據空軍晚間發布的共機動態，包括2架空警500預警機、4架運8電偵機、1架運8遠干機、1架運8反潛機、6架殲16戰機、8架殲11戰機、4架殲10戰機、2架蘇愷35戰機、2架蘇愷30戰機，總共有30架共機侵擾台灣西南ADIZ；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部統計，今年1月23日有39架次共機擾台，是今年以來數量最多一次，30日的30架次則次之。

昨日擾台的共機，以8架殲11戰機數量最多，航跡較深入識別區者，則為包括2架空警500預警機、4架運8電偵機與3架蘇愷30戰機。

空軍司令部30日發布共機動態，當日計有30架共機快慢機隊侵入台灣西南防空識別區（ADIZ）。圖/空軍司令部提供
空軍司令部30日發布共機動態，當日計有30架共機快慢機隊侵入台灣西南防空識別區（ADIZ）。圖/空軍司令部提供

戰機 空軍 共機擾台

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