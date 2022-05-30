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陸軍、空軍聯合作戰 第五作戰區空投軍品接收作業訓練

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍裝甲586旅聯兵3營與空軍第6聯隊C-130運輸機近期執行空投軍品接收作業訓練。圖/國防部軍事發言人臉書粉專
陸軍裝甲586旅聯兵3營與空軍第6聯隊C-130運輸機近期執行空投軍品接收作業訓練。圖/國防部軍事發言人臉書粉專

陸軍裝甲586旅聯兵3營與空軍第6聯隊C-130運輸機近期執行空投軍品接收作業訓練，陸軍表示，操演發揮兵種協同、軍種聯合作戰效能。

國防部發言人臉書粉專今以「空投準備好了！」為題貼文指出，後勤支援、物資運補除機動車輛，若遇道路中斷等交通阻礙時，傘降空投就是另一種選擇，大到9500磅的悍馬車，小到軍品補給，C-130運輸機都能夠執行空投。

貼文指出，空投任務執行時，官兵需結合地空聯絡、風向觀測及煙幕施放，更要克服天候、風向等因素；捆紮、裝載也是一門大學問，如此才能讓空投軍品平安起飛、完整落地。

貼文指出，空投軍品補給作業須陸空合作，此次空投軍品接收作業訓練由空軍第6聯隊C-130運輸機負責載運空投物資至指定著陸區，完成空投後，由陸軍裝甲586旅聯兵3營就負責拆解傘具及物資收整裝載，發揮兵種協同、軍種聯合作戰效能。

粉專操演照由10軍團提供，屬第5作戰區。

陸軍裝甲586旅聯兵3營與空軍第6聯隊C-130運輸機近期執行空投軍品接收作業訓練。圖/國防部軍事發言人臉書粉專
陸軍裝甲586旅聯兵3營與空軍第6聯隊C-130運輸機近期執行空投軍品接收作業訓練。圖/國防部軍事發言人臉書粉專
陸軍裝甲586旅聯兵3營與空軍第6聯隊C-130運輸機近期執行空投軍品接收作業訓練。圖/國防部軍事發言人臉書粉專
陸軍裝甲586旅聯兵3營與空軍第6聯隊C-130運輸機近期執行空投軍品接收作業訓練。圖/國防部軍事發言人臉書粉專

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