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陸軍公布靶船委商暨佈靶標案 漢光實兵操演所需
陸軍司令部今天公布靶船委商製作組裝暨佈靶標案，將耗資696萬餘元，在屏東縣牡丹、滿州一線海際布靶，工程將自5月27日起至6月30日前完成。研判是國軍漢光38號演習實兵操演所需。
國軍「漢光38號」演習內容，區分5月「全民防衛作戰圖上兵棋推演」與7月「實兵演習」等2階段實施。
國防部曾表示，「漢光38號」演習置重點於「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」及「整合全民總力支援軍事作戰」等科目。
屏東縣牡丹鄉當地有滿豐射擊場，過去就曾實施「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。陸軍司令部今天公布「靶船委商製作組裝暨佈靶」標案，將在滿州、牡丹一線海際布靶。
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