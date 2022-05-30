快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍公布靶船委商暨佈靶標案 漢光實兵操演所需

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
屏東縣滿豐射訓場每年固定實施「天雷操演」重砲射擊。圖/本報資料照
屏東縣滿豐射訓場每年固定實施「天雷操演」重砲射擊。圖/本報資料照

陸軍司令部今天公布靶船委商製作組裝暨佈靶標案，將耗資696萬餘元，在屏東縣牡丹、滿州一線海際布靶，工程將自5月27日起至6月30日前完成。研判是國軍漢光38號演習實兵操演所需。

國軍「漢光38號」演習內容，區分5月「全民防衛作戰圖上兵棋推演」與7月「實兵演習」等2階段實施。

國防部曾表示，「漢光38號」演習置重點於「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」及「整合全民總力支援軍事作戰」等科目。

屏東縣牡丹鄉當地有滿豐射擊場，過去就曾實施「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。陸軍司令部今天公布「靶船委商製作組裝暨佈靶」標案，將在滿州、牡丹一線海際布靶。

演習 屏東縣 漢光

延伸閱讀

楊基榮接任國防部總督察長 6/1生效

投資三億七千萬元 國軍唯一寒訓基地武嶺營區動工整建

胡家琪西點軍校畢業載譽返國 初官可望向四三砲報到

陸軍證實對美採購M109A6自走砲結案 以「轟雷2」取代

相關新聞

陸軍公布靶船委商暨佈靶標案 漢光實兵操演所需

陸軍司令部今天公布靶船委商製作組裝暨佈靶標案，將耗資696萬餘元，在屏東縣牡丹、滿州一線海際布靶，工程將自5月27日起至...

投資三億七千萬元 國軍唯一寒訓基地武嶺營區動工整建

國防部今日公告「武嶺營區新建統包工程」決標，將耗資3億7千萬餘元，動員三家得標廠商，重新整建營舍，預估113年5月底前完...

看懂捍衛戰士／微雷！壓軸轟炸場景 致敬經典片星際大戰+六三三轟炸大隊

2020年就已完成，但因疫情延宕到今年5月才上映的「捍衛戰士」續集「獨行俠」（TOP GUN：Maverick），果然在全球引起熱潮。在熱鬧之外，片子裡還有哪些門道？有多少鏡頭是編導刻意安排，讓新觀眾不名所以，內行人會心一笑？ 以下是聯合報數位版為讀者的整理：再次提前警告，本文包含大量「劇透」，擔心爆雷的未觀影讀者，請小心觀看。

胡家琪西點軍校畢業載譽返國 初官可望向四三砲報到

我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為我國第二位自西點軍校畢業的女性軍官。她已於日前返台，...

我增購18套海馬士多管火箭

國防部日前在立法院證實陸軍代號「銳霆專案」向美國採購四十輛「M106A6」一五五公厘自走砲，將採現況結案。國防部戰規司已...

觀察站／操演說法反覆 豈能報喜不報憂

國防部日前公布「海空軍飛彈射擊訓練」成效，各式防空、反艦飛彈拖著尾焰轟然升空的勁照，呈現部隊勤訓精練成效，國人也多給予好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。