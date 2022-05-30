陸軍公布靶船委商暨佈靶標案 漢光實兵操演所需

2020年就已完成，但因疫情延宕到今年5月才上映的「捍衛戰士」續集「獨行俠」（TOP GUN：Maverick），果然在全球引起熱潮。在熱鬧之外，片子裡還有哪些門道？有多少鏡頭是編導刻意安排，讓新觀眾不名所以，內行人會心一笑？ 以下是聯合報數位版為讀者的整理：再次提前警告，本文包含大量「劇透」，擔心爆雷的未觀影讀者，請小心觀看。

2022-05-30 07:30